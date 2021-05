Le Roi du Maroc apporte de l’aide humanitaire aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza

SM le Roi donne Ses Très Hautes instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods, a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures, a précisé le ministère dans un communiqué, soulignant que l’aide humanitaire sera cheminée par des avions des Forces Armées Royales.

La décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la Cause palestinienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère, ajoute-t-on.

Le Royaume du Maroc avait dénoncé, dans les termes les plus fermes, les violences perpétrées dans les territoires palestiniens occupés, et dont la poursuite ne mène qu’à creuser le fossé, renforcer les rancœurs et éloigner d’autant les chances de paix dans la région.

Le Royaume du Maroc, qui place la cause palestinienne au sommet de ses préoccupations, reste fidèle à son attachement à la réalisation de la solution des deux États, vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité, passant par la création d’un Etat palestinien dans les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem Est pour capitale.

Source : MAP