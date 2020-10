Le Royaume d’Eswatini et la Zambie ouvrent leurs consulats généraux à Laâyoune, au Sahara Marocain

Le Royaume d’Eswatini et la Zambie ont inauguré mardi, leurs consulats généraux à Laâyoune, au Sahara marocain, dans le sillage de la dynamique diplomatique d’ouverture de représentations consulaires de plusieurs pays africains en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Il s’agit en effet de la 7ème et 8ème représentations consulaires que des pays africains ouvrent dans la capitale du Sahara marocain en moins d’un an.

L’inauguration des deux consulats a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en compagnie de la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume d’Eswatini, Thulisile Dladla, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de Zambie, Chalwe Lombe.

Pour la ministre d’Eswatini, Thulisile Dladla, l’ouverture de ce consulat général à Laâyoune est un « acte souverain de solidarité et de soutien » aux droits du Maroc à son intégrité territoriale et à sa souveraineté sur son Sahara.

“La Zambie a réaffirmé sa position constante concernant le droit du Maroc à son intégrité territoriale et à sa souveraineté sur la région du Sahara. L’inauguration de ce consulat général aujourd’hui suit cette logique”, a souligné M. Lombe lors d’un point de presse, à l’issue de la cérémonie d’inauguration de cette représentation diplomatique à Laâyoune.

La ville de Laâyoune a connu, depuis fin 2019, une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration des représentations consulaires de l’Union des Comores, du Gabon, de la République Centrafricaine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, de la Côte d’Ivoire, en plus de l’Eswatini et de la Zambie.