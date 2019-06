Le RPG accuse : ‘’le FNDC est en rapport avec certaines composantes des forces armées pour prendre le pouvoir’’

Lors de l’assemblée générale ordinaire du Rassemblement du Peuple de Guinée Arc-en-ciel (Rpg Arc-en-ciel) à son siège sis à Gbessia, l’honorable Mohamed Lamine Kamissoko a accusé le Front National pour la Défense de la Démocratie de s’allier à des groupes d’hommes armés pour créer le trouble sur toute l’étendue du territoire et ainsi faire un coup d’Etat

« Au moment où le front est en train de mettre en place des structures sur toute l’étendue du territoire, au moment où il se donne les mains avec des groupes de criminels, de bandits pour s’attaquer aux biens des gens, et ainsi créer un climat de panique et de violence sur toute l’étendue du territoire. Et cela au même moment où ils sont en train de le faire, ils se mettent en rapport avec certaines composantes des forces armées, pour que demain quand il y a des troubles généralisés, que ces groupes de militaires se lèvent pour dire nous prenons le pouvoir. Voilà ce que veut le front national. Alors je repose la question, qui a donné l’agrément au front national ? Qui leur a donné l’agrément ? Parce que dans une République démocratique comme la Guinée, qui peut accepter des groupes de criminels s’organiser sur toute l’étendue du territoire ? Et je dis à la France ou la communauté nationale et internationale, toutes les Institutions sont présentes en Guinée, le Front National provoque des situations de troubles à l’avenir, mais c’est ce Front National qui en pâtira, parce que le peuple de Guinée dira oui à la constitution. Nous sommes un peuple de défis et nous avons toujours relevé les grands défis. L’exemple c’est le vote de 1958. Et maintenant encore le peuple a compris, l’Afrique a compris, le monde a compris que c’est le Professeur Alpha Condé qui est sur la meilleure voie », lâche-t-il.

Maciré Camara