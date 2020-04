Le RPG/AEC félicite les nouveaux députés et salue “le courage et la constance dans le combat” de Damaro (déclaration)

La direction nationale du RPG Arc-en-ciel (RPG/AEC) a félicité mardi dans une déclaration les nouveaux députés de l’Assemblée nationale et salué ”le courage, sa constance dans le combat” du tout nouveau président de l’institution l’honorable Amadou Damaro Camara…

DÉCLARATION DE LA DIRECTION NATIONALE DU RPG/AEC

La direction nationale du RPG-ARC-EN-CIEL, après consultation de tous les membres du Bureau politique national (BPN) présents à Conakry a décidé ce qui suit :

La Direction Nationale du RPG-ARC-EN-CIEL félicite tous les nouveaux députés élus lors des élections législatives du 22 MARS 2020 pour leurs brillantes victoires dans les différentes circonscriptions électorales du pays.

La Direction Nationale du RPG-ARC-EN-CIEL remercie tous les militants, militantes, sympathisants et responsables du Parti à tous les niveaux, sans oublier le peuple de Guinée dans son ensemble, pour leur mobilisation extraordinaire et exemplaire lors des élections législatives couplées au référendum du 22 mars 2020.

La Direction Nationale du RPG-ARC-EN-CIEL remercie tous les anciens députés pour l’effort fourni par les uns et les autres au cours de la législature passée et des élections législatives du 22 mars 2020.

La Direction Nationale du RPG-ARC-EN-CIEL félicite et remercie très particulièrement l’Honorable AMADOU DAMARO CAMARA, président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle pour son courage, sa constance dans le combat, la défense avec assurance et détermination des idéaux de liberté, de démocratie et de paix dans notre cher pays.

Par conséquent, la Direction Nationale du RPG-ARC-EN-CIEL réitère sa confiance à l’HONORABLE AMADOU DAMARO CAMARA et lui demande d’accepter la proposition de la Direction nationale adressée à son PRESIDENT en sa faveur, pour assurer le poste de Président de l’ASSEMBLEE NATIONALE.

Dans l’espoir que cette proposition retiendra l’attention de M. le PRESIDENT DU PARTI, nous sommes convaincus, fermement, que l’honorable AMADOU DAMARO CAMARA sera à la hauteur de cette nouvelle tâche de président de l’ASSEMBLEE NATIONALE de la REPUBLIQUE DE GUINEE.

Conakry, le 21 avril 2020

LA DIRECTION NATIONALE DU PARTI