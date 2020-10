Le RPG Arc-en-ciel alerte sur les violences contre ses délégués dans certaines villes de la Moyenne Guinée

COMMUNIQUE- Le Directoire National de campagne du RPG ARC-EN-CIEL constate avec regret les violences verbales et physiques perpétrées contre nos délégués qui nous représentent dans les bureaux de vote dans certaines villes de la Moyenne Guinée notamment : MALI, TELIMELE, TOUGUE et MAMOU par la destruction de biens et des menaces de mort.

À rappeler que ces actes de violences font suite à l’application du mot d’ordre lancé par Monsieur Cellou Dalein Diallo, leader du parti UFDG et candidat à l’élection présidentielle, relayé comme nous le constatons par Ousmane Gaoual Diallo sur son compte Facebook officiel en ces termes « soit nous sommes présents dans les BV en haute-Guinée et on laisse vos délégués dans le reste du pays. Vous nous empêchez de surveiller en Haute Guinée et nous dégageons les vôtres dans le reste du pays, cela doit souffrir d’aucune exception. »

A cet effet, nous condamnons fermement de tels actes regrettables qui sont contraires aux dispositions du code électoral et sont punis par le code pénale qui sapent mais surtout portent atteinte à la crédibilité du scrutin dans cette région.

Par conséquent, nous prenons donc à témoin l’opinion nationale et internationale sur cet état de fait et nous interpellons la CENI, les forces de sécurité et en particulier ceux de l’USSEL à rétablir l’ordre afin de garantir le droit de vote dans cette région.

Par ailleurs, la CENI et ses démembrements dans la région doivent absolument faire assurer la sécurité de nos délégués dont la mission est réglementée et garantie par le code électoral en vigueur.

Nous invitons donc nos militants, sympathisants, ceux des partis alliés et mouvements de soutien à la retenue afin de ne pas céder aux provocations en gestation dont le seul but est de créer un climat de violences et de perturbations à quelques heures du vote et rappelons également à nos adversaires qu’en dépit de tout, nous restons fidèles au respect dans l’adversité afin que ce scrutin se passe dans un climat de paix et de sérénité nécessaire à la bonne tenue du processus électoral.

Tous ensemble, restons mobilisés autour de notre candidat unique Prof. Alpha Condé pour une victoire sans surprise le 18 Octobre 2020.

Ensemble pour une Prospérité partagée.

Vive le RPG ARC-EN-CIEL !

Vive la CODECC !

Vive le Prof. Alpha CONDE !

Vive la Paix !

Vive la 4ème République !

Vive la Guinée !

Ensemble pour une victoire écrasante dès le 1er tour.

Conakry, le 17 Octobre 2020

La Commission en charge de la Communication