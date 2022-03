Le RPG ARC-EN-CIEL: convention ou coup de force ?

C’est un non évènement. Il n’y a pas de suspens, il n’y a pas de surprise, il n’y a aucun enjeu les jeux sont déjà faits. En effet, ce jeudi 31 mars la convention de la discorde, faut-il le rappeler planifiée, organisée et réalisée par certains apparatchiks du RPG-ARC-EN-CIEL a décidé de porter Dr Ibrahima Kassory Fofana à la Présidence du très controversé conseil exécutif provisoire, contraire à l’esprit et aux recommandations du PRAC qui prône la gestion collégiale du parti.

Si jusqu’aujourd’hui la guerre fratricide n’avait pas éclaté, il n’y a plus de doute qu’elle va exploser faisant imploser l’ex parti présidentiel, les partisans du conseil exécutif provisoire ayant franchi le rubicon. La ligne rouge.

En s’opposant à l’idée de gestion collégiale chère au PRAC, une rébellion qui s’apparente au complot contre l’ancien locataire du palais Sekhoutoureyah, les oligarques du RPG-ARC-EN-CIEL mettent en place le conseil exécutif provisoire excluant Amadou Damaro Camara, Dr Ibrahima Kalil Kaba, Dr Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly, Malick Sankhon…, se rendant de facto coupables du désordre, de la division, de la sainte pagaille, de la balkanisation, de l’implosion irréversible… du parti.

Dans cette guerre intestine pour le contrôle du parti entre les héritiers politiques du Pr Alpha Condé, l’épilogue est loin d’être close avec le vote de façade organisé par la vieille garde du RPG-ARC-EN-CIEL pour imposer le choix de Kassory Fofana.

En ce jour du coup de force des vieux compagnons d’Alpha Condé, le bureau national de la jeunesse du RPG-ARC-EN-CIEL a, dans une déclaration, invité les partisans du putsch politique de renoncer à leur complot et d’annuler la convention.

Dans le cas échéant, il revient de droit aux partisans opposés au complot du conseil exécutif provisoire de porter plainte contre l’autre camp du RPG-ARC-EN-CIEL devant le ministère de l’administration du territoire, la tutelle des partis politiques pour arbitrage, envisagent certaines voix discordantes du parti. En Guinée, il y a des précédents. Ainsi, l’UPG de feu Jean Marie Doré divisé entre Jacques Bonimy et Alfred Mathos est actuellement en arbitrage devant le Ministre Mory Condé.

Avec cette démarche ou pas, le RPG-ARC-EN-CIEL traversé par le conflit de générations, déchiré par la guerre des chefs, vendu par les apparatchiks, animé par le clientelisme, s’il n’est pas encore mort est tout de même devenu moribond.

A cette allure, sans le moindre risque de se tromper, que peut bien faire le RPG-ARC-EN-CIEL morcelé aux prochaines élections, un parti qui n’a obtenu que la seule commune de Matoto sur les cinq (5) à Conakry, alors qu’il était au pouvoir en 2018? Si les conseils régionaux qui devaient remplacer les régions administratives n’ont jamais été mises en place jusqu’au 05 septembre 2021, c’est parce que l’opposition allait remporter haut les mains la zone spéciale de Conakry, la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinėe. C’est pour les mêmes raisons que les conseils de quartiers n’ont pas été également installés.

Au-delà de la mamaya, du vacarme, du folklore, de la propagande sur les réseaux sociaux…, que reste t-il vraiment du RPG-ARC-EN-CIEL ?

Enfin, des décennies après la création du RPG devenu par la suite le RPG-ARC-EN-CIEL, c’est malheureux, triste, lamentable, regrettable, choquant… que le destin d’un parti historique se termine si tragiquement. Pathétique !

LE CRAS