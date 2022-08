Le RPG dans la famille de Louncény : « depuis qu’il a donné sa parole au Pr Alpha Condé, il n’a jamais reculé »

Ce mardi 23 août 2022n la direction nationale du RPG Arc-en-ciel s’est rendu au domicile du désormais feu Louncény Camara, ancien ministre décédé le samedi 20 août dernier, pour présenter les salutations d’usage à la famille éplorées.

Cette délégation a été conduite par Saloum Cissé, secrétaire général du parti, (RPG Arc-en-ciel), Kiridi Bangoura, Marc Yombouno, Lanssana Komara, Damani Doré, Djalikatou Diallo et d’autres.

Pour commencer, ils ont d’abord présenté les condoléances à la famille au nom de l’ex-président, Pr Alpha Condé, au nom de Dr Ibrahima Kassory Fofana et au nom du bureau national du parti. Pour eux, Louncény Camara a fait sa part de mission.

« On est venu pour présenter nos condoléances à la famille éplorée. Parce que la personne qui nous a quittés là n’est pas une petite personne. Depuis que Louncény Camara a donné sa parole au professeur Alpha condé, il n’a jamais reculé. Il a fait son travail de jour et de nuit. Depuis qu’il a dit qu’il est dans le RPG, il n’a jamais reculé. Nous qui sommes dans le bureau politique, à chaque fois qu’il est désigné pour aller en mission, jour comme nuit, il était toujours prêt. Mais vous savez dans ce monde, l’homme propose, Dieu dispose. Tout ce que nous demandons à Dieu, c’est de lui donner le paradis. On a appris avec les sages que généralement si Dieu te reprend pendant que tu es en prison, tu ne feras aucune autre prison chez Dieu. Que Dieu l’accorde le paradis. Louncény a aimé le Pr Alpha Condé, il a aimé le parti et il a été un homme de parole (…) Louncény a été une personne pour le parti, il a été fidèle au parti, il a été fidèle à Alpha condé. Moi j’ai fait 2 fois la prison. La prison est un destin. Quand elle t’ai destinée, tu vas la faire. Mais c’est un honneur pour lui. Parce que les personnes pour lesquelles il a subit, seront toujours reconnaissantes envers Louncény et sa famille. Croyez-le qu’il aura son nom dans l’histoire du RPG. On est en train d’écrire un livre pour inscrire le nom des martyrs et son nom y figure », a déclaré Saloum Cissé.

Poursuivant, le secrétaire général du RPG a, au nom du parti présenté une enveloppe de 40 millions de francs guinéens et des denrées à la famille, avant de promettre qu’ils ne lâcheront jamais sa famille surtout ses enfants.

« D’ici jusqu’à Yomou, nous avons préparé une forte délégation pour accueillir le corps à Macenta. Au nom du professeur Alpha, au nom de Docteur Kassory, nous avons eu 40 millions fg 10 sacs de riz, 2 cartons de sucre, 2 sacs d’oignons et 2 bidons d’huile. C’est ce que la direction nationale a trouvé afin d’assister la famille. Ce qu’on veut, c’est que les 20 millions fg seront à la disposition de la famille tout à l’heure et le reste des 20 millions fg, vous savez que nos délégations viennent des villes de kissidougou, Guéckédou, N’Zérékoré et ailleurs pour aller à Macenta. Donc il faut forcément qu’elles présentent quelque chose là-bas. Donc on va les donner cette sommes pour présenter là-bas. Sachez que Louncény a fait son mieux pour nous, il a fait de son mieux pour la nation et il a fait son mieux pour beaucoup de personnes. Il a un bon nom. Il a été important pour tout le monde. Puisse Dieu lui accorder son paradis. Que Dieu élève aussi ses enfants. Calmez-vous, tant que nous sommes vivons, si Dieu le veut, ses enfants ne vont jamais souffrir. On vous promet cela. Kassory Fofana aussi qui est venu à la place d’Alpha Condé, il était en prison avec Louncény Camara. Il dit qu’il regrette le décès de Louncény, que Lounceny est parti mais sa famille est la sienne. Donc mettez en tête que la direction nationale est à votre disposition », a-t-il promis au nom du parti.

Prenant la parole, le porte-parole dela famille a d’abord remercié les responsables du RPG pour leur déplacement avant d’ajouter que ce corps est celui du RPG.

« Le RPG est venu aujourd’hui pour essuyer nos larmes, pour montrer que le parti est reconnaissant, ils nous ont montré cela. Tout le monde attendait le RPG. Certains se demandaient est-ce qu’ils vont venir ? D’autres ont dit oui, ils viendront. Et s’ils ne viennent pas ? Mais les uns ont dit, ils viendront, sûrement ils sont en train de se préparer (…) Ce corps appartient au RPG. Tous ceux qui sont là sont ses pères. Mais ce corps appartient au RPG. Si le RPG vient pour cet enterrement pour essuyer nos larmes, nous les disons merci », a-t-il souligné au nom de la famille éplorée.

Cette rencontre a été clôturée par des prières et bénédictions. Mais bien avant, la direction nationale du RPG a demandé une doléance à la famille de feu Lounceny par rapport à la tenue du symposium le mercredi 24 août, au siège du parti. Ce qui leur a été accordé sur place.

Christine Finda kamano

622716906