Le RPG et alliés au domicile du feu Kory Kondiano: « il a accompagné le Pr Alpha Condé dans les combats les plus difficiles » (Makanéra)

Ce mardi 27 septembre, le RPG Arc-en-ciel etait dans la famille mortuaire du désormais feu Claude Kory Kobdiano, ancien président de l’assemblée nationale, et membre du bureau politique national du parti décédé ce matin par suite de maladie. A cette occasion, le parti de l’illustre disparu a rendu un vibrant hommage dans ses témoignages. Prenant la parole, Allousseny Makanera Kaké, porte-parole du RPG dira que c’est une grande perte pour la Guinée, pour sa famille biologique mais aussi pour sa famille politique.

« Aujourd’hui, nous pouvons dire que c’est un grand baobab qui s’est couché. Honorable Claude Kory Kobdiano, symbolise on ne plus clair un patriote. Il est l’expression même du patriotisme, de la fidélité. Vous savez quoi qu’on dise, c’est les premiers responsables du RPG qui est devenu par la suite Arc-en-ciel. Il a accompagné le professeur Alpha Condé dans les combats les plus difficiles. Une fois au pouvoir en tant que président de l’assemblée nationale, il a accompagné le président Alpha Condé dans la réalisation de ce qui représente aujourd’hui, le bilan du professeur Alpha Condé dont nous sommes tous fiers. Quand lui il se couche, vous me permettrez de me comprendre au-delà de mes expressions parce que je suis sous la force de l’émotion. Et l’homme sous force de l’émotion, les verbes tarissent. Je ne saurais aujourd’hui vous dire tout ce que j’ai sur mon cœur. Mais sachez seulement que c’est une grande perte pour la Guinée, pour sa famille biologique, pour sa famille politique. Je prie le Tout-puissant Allah de l’accueillir dans son paradis éternel et qu’il y ait beaucoup d’autres Kory Kondiano après lui », a indiqué Alloussein Makanera Kaké.

A son tour, Saloum Cissé, secrétaire général du RPG Arc-en-ciel a rassuré la presse que le parti prendra ses dispositions pour que le défunt reçoive un symposium digne de nom. « Non seulement nous perdons un grand militant, mais un grand responsable du parti. Soyez rassurés que le RPG prendra toutes les dispositions pour un symposium digne de ce nom .S’il plaît à Dieu, nous sommes prêts pour ça. Parce qu’il a incarné en amont et en aval les grandes valeurs de ce parti. Donc soyez rassurés, ne vous pressez pas, à l’ issue du symposium vous serez largement informés de ses acquis », a-t-il rassuré.

Selon les membres de la famille, l’honorable Claude Kory Kobdiano aurait demandé à ce qu’il soit inhumé ici à Conakry. Ce qui lui serait accordé. Mais pour le moment, aucune date pour son enterrement n’a été annoncée.

Christine Finda Kamano

622716906