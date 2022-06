Le RPG reprend ses AG : « nous avons laissé notre marque dans l’histoire de ce pays »

Le RPG Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) a repris ce samedi, 4 juin ses assemblées générales (AG) à son siège national de Gbessia. Du beau monde a répondu à l’appel du parti. Dans un discours signé du Conseil national exécutif provisoire (CNEP), le parti a rendu un vibrant hommage aux militants qui ont combattu et continuent de combattre auprès de leur champion profeseeur Alpha Condé pour une Guinée meilleure. Discours…



La présente Assemblée Générale nous donne encore l’occasion de situer les militantes, militants et sympathisants à tous les niveaux, sur l’évolution de notre formation politique, depuis la prise du pouvoir par le CNRD, le 05 septembre 2021.

C’est le moment de saluer la manifestation de notre attachement aux idéaux, à la vision et aux enseignements de notre bien-aimé le Pr Alpha Condé à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Dans le même ordre, nos pensées vont vers le Président du Conseil National Exécutif Provisoire, Dr Ibrahima Kassory Fofana, et vers tous nos camarades emprisonnés en ce moment.

A propos, nous invitons la justice à faire valoir le droit basé sur la présomption d’innocence.

En effet, aux dépends des enseignements du Pr Alpha Condé, nous avons laissé notre marque dans l’histoire de ce pays en gardant la sérénité, la patience et l’abstention à toute forme de violences, malgré les circonstances difficiles de notre départ du Pouvoir.

Chers camarades,

Vous vous souviendrez que lors de la conférence de presse du mercredi 03 novembre 2021, élargie aux Partis alliés, nous avions mis l’accent sur les annonces malveillantes faites à dessein sur la mort du RPG AEC, suite au coup d’État.

Face à cette situation, nous avions pris nos responsabilités, en nous fondant sur nos valeurs inaltérables qui sont entre autres :

La conviction indéfectible des militantes et militants sur les idéaux de rassemblement pour la construction d’une nation forte et solidaire ;

La culture du pardon et l’esprit de sacrifice pour un RPG AEC toujours plus ouvert à tous les Guinéens ;

Notre combat pour une démocratie participative et apaisée dans notre cher pays ;

En fin, notre capacité de résistance à toutes les circonstances.

C’est bien fort de ces valeurs que nous nous retrouvons ici ce matin pour la reprise solennelle de nos Assemblées Générales, à Conakry, à la suite des réunions ordinaires des Sections sur toute l’étendue du territoire national et à l’extérieur.

Camarades militants,

Permettez-moi de me faire le devoir, au nom du Conseil National Exécutif Provisoire du Parti, de vous retracer de façon succincte le chemin parcouru dans ce contexte politique à la fois contraignant et exaltant, les activités menées depuis le 5 septembre 2021 à nos jours.

Notre démarche, après le 5 septembre, a consisté, pour le RPG AEC et Partis Alliés, réunis au sein d’un Comité de crise, à s’inscrire sur la voie de notre participation à la transition avec pour principale condition, la libération du Pr Alpha Condé.

A cet effet, du 14 septembre au 1er novembre 2021, des faits marquants ont permis au parti et à ses alliés de réaffirmer notre détermination pour la sauvegarde de nos intérêts supérieurs dans la perspective d’une transition inclusive et apaisée, dont :

C’est bien fort de ces valeurs que nous nous retrouvons ici ce matin pour la reprise solennelle de nos Assemblées Générales, à Conakry, à la suite des réunions ordinaires des Sections sur toute l’étendue du territoire national et à l’extérieur. Camarades militants, Permettez-moi de me faire le devoir, au nom du Conseil National Exécutif Provisoire du Parti, de vous retracer de façon succincte le chemin parcouru dans ce contexte politique à la fois contraignant et exaltant, les activités menées depuis le 5 septembre 2021 à nos jours. Notre démarche, après le 5 septembre, a consisté, pour le RPG AEC et Partis Alliés, réunis au sein d’un Comité de crise, à s’inscrire sur la voie de notre participation à la transition avec pour principale condition, la libération du Pr Alpha Condé. A cet effet, du 14 septembre au 1er novembre 2021, des faits marquants ont permis au parti et à ses alliés de réaffirmer notre détermination pour la sauvegarde de nos intérêts supérieurs dans la perspective d’une transition inclusive et apaisée, dont : La participation à plusieurs réunions de concertation avec le CNRD et la classe politique ;

La désignation de nos représentants au CNT ;

La transmission d’un mémorandum pour le projet de la Charte de la transition au CNRD ;

Le suivi au quotidien du processus ayant abouti au départ du Pr Alpha Condé pour ses soins à l’étranger et à sa rencontre avec quelques responsables du Conseil National Exécutif Provisoire ;

Au titre des activités de réorganisation du Parti, notons :

Au titre des activités de réorganisation du Parti, notons : L’envoi des missions de sensibilisation et d’information à l’intérieur du pays ;

La tenue d’une Session extraordinaire du Comité central, le 9 décembre, qui a pris une résolution pour :

• La réorganisation du Parti par la création d’un Conseil National Exécutif Provisoire, à sa tête Dr Ibrahima Kassory Fofana, suite aux Conventions régionales, jusqu’à l’organisation d’un Congrès, conformément à l’article 33 des Statuts du Parti,

• La création d’une Direction Nationale de la Communication et la nomination par le BPN de l’Honorable Domani Doré à sa tête, cumulativement, porte-parole du Parti ;

• La réorganisation du Parti par la création d’un Conseil National Exécutif Provisoire, à sa tête Dr Ibrahima Kassory Fofana, suite aux Conventions régionales, jusqu’à l’organisation d’un Congrès, conformément à l’article 33 des Statuts du Parti, • La création d’une Direction Nationale de la Communication et la nomination par le BPN de l’Honorable Domani Doré à sa tête, cumulativement, porte-parole du Parti ; L’organisation de la Convention extraordinaire qui a aboutie à l’investiture de Dr Ibrahima Kassory Fofana comme Président du Conseil National Exécutif Provisoire.

En tout état de cause, il est important de mettre en évidence qu’il a résulté de l’organisation de cette Convention nationale extraordinaire des faits saillants :

En tout état de cause, il est important de mettre en évidence qu’il a résulté de l’organisation de cette Convention nationale extraordinaire des faits saillants : Un retour en force du RPG AEC sur la scène politique qui a confirmé son statut de 1er et principal parti national ;

L’incarcération arbitraire, depuis le 6 avril dernier, du Président du Conseil National Exécutif Provisoire, Dr Ibrahima Kassory Fofana ;

Le retrait du RPG AEC et Partis alliés des Assises nationales et notre refus de participer au Cadre de concertation inclusif ;

Le rejet du chronogramme de la transition d’une durée de 39 mois, proposé par le CNRD ;

Une série de déclarations conjointes a été initiée par une frange de la classe politique qui rejette le chronogramme de la transition proposé par le CNRD, composée du RPG AEC et Partis alliés et le G58. Cette collaboration ne constitue en rien une alliance politique avec un quelconque parti.

Chers militantes et militants,

Les perspectives se résument essentiellement à la réadaptation de notre cadre fonctionnel au contexte sociopolitique, afin de préparer nos structures pour les élections à venir. Elle commencera par l’ameublement du Conseil National Exécutif Provisoire avec 11 Commissions spécialisées, prenant en compte les recommandations du Pr Alpha Condé, à savoir : l’occupation des 70% des postes par les jeunes et les femmes.

Ensuite, il s’agira de mettre en œuvre un plan de communication extensive et offensive pour défendre et promouvoir nos idéaux de valeur.

Chers camarades,

Comme vous le constatez, notre parti affiche une identité transversale qui force le respect. Cela a été confirmé par la Convention Nationale Extraordinaire du 31 mars 2022.

Malgré tout, des débats autour de la préservation de nos acquis ont alimenté l’actualité et les réseaux sociaux ces derniers mois. Notre réconfort est que nous ayons encore réussie à faire de nos contradictions, l’expression de la démocratie qui règne au sein notre entité politique et surtout de les avoir surpassés. C’est le lieu de lancer un vibrant appel à tous nos camarades et à tous les niveaux, surtout à la jeunesse du parti que ce qui nous unis, depuis plus de 30 ans, est une école sur laquelle bâtir l’avenir.

Pour apporter des éclaircissements, nos collègues vont poursuivre le présent compte rendu sur des aspects clés de notre stratégie politique.

Merci de votre aimable attention !

Conakry, le 04 juin 2022