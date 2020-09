Alpha Condé: ‘’si vous votez pour un autre candidat qui n’est pas celui du RPG, vous avez voté pour Cellou”

Ce samedi, 19 septembre, ils étaient plusieurs milliers de militants au compte du RPG Arc-en-ciel à se donner rendez-vous à la place des martyrs de Kankan, 2è ville de Guinée, bastion traditionnel du parti au pouvoir pour la campagne présidentielle de 2020.

Tout en jaune, cette première journée de campagne a connu la présence de plusieurs cadres ressortissants de la Haute Guinée, venus de la capitale Conakry, au premier rang desquels Dr Mohamed Diané, ministre d’Etat chargé des affaires présidentielles et de la défense nationale, accompagné de plusieurs autres ministres et hauts cadres.

Après lecture des discours du coordinateur régional du parti à Kankan et également celui du ministre Diané, le président de la république le Pr Alpha Condé est intervenu en direct depuis le palais Sèkhoutouréya par visioconférence.

“Sachez que dans cette élection, il n’y a que deux candidats, Cellou et moi. (…] Alors, toute personne qui votera pour un autre candidat …a voté pour Cellou Dalein Diallo. Regardez au Foutah [Djallon], il n’ y a aucun candidat contre Cellou, tous ceux qui sont candidats veulent aider Cellou Dalein, donc si vous votez pour un autre candidat qui n’est pas celui du RPG, vous avez voté pour Cellou, il faut que tout le monde sache cela”, a-t-il dit.

Plus loin, il ajoute que si hier le RPG avait besoin de Cellou Dalein Diallo pour faire passer une loi à l’assemblée nationale, aujourd’hui n’a plus besoin de lui pour quoi que ce soit.

“Hier, si nous voulions faire passer une loi à l’assemblée nationale, il fallait qu’on soit d’accord avec Cellou, mais aujourd’hui au parlement on a suffisamment de députés donc si on veut prendre des décisions on a plus besoin de lui.” a-t-il ajouté.

A noter que cette première journée de campagne n’a connu aucune fausse note, toute s’est déroulé dans de bonnes conditions.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan