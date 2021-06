Le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) conclut un partenariat avec la Société financière internationale (IFC)

Le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) est heureux d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec la Société Financière Internationale (IFC), institution membre du groupe Banque Mondiale, pour l’organisation de la 3ème édition du SADEN prévue les 9 et 10 juin 2021 et placée sous le signe de la relance entrepreneuriale post-Covid-19. Cet appui technique et financier de la part de IFC a pour objectif de contribuer à relancer l’économie guinéenne dans ce contexte particulier.

Depuis 3 ans, le SADEN se positionne comme l’évènement annuel de promotion et d’appui au développement des entreprises en Guinée en accompagnant les porteurs de projet dans le lancement de leurs activités et les jeunes dirigeants et gérants confirmés à accélérer leur business. Avec plus de 2.500 visiteurs par jour en 2020, la dynamique et l’attractivité de l’événement sont établies.

Formidable occasion de pouvoir rencontrer, en 48 heures, les acteurs essentiels de l’entrepreneuriat, le SADEN est aussi une opportunité unique de pouvoir trouver l’inspiration, tester son idée, s’implanter sur le territoire, bénéficier de conseils gratuits et personnalisés, financer et accélérer son projet, découvrir de nouvelles solutions de développement, recruter un associé ou un collaborateur ou encore partager son expérience et celles de grands entrepreneurs.

Engagée depuis longtemps dans les activités d’appui au secteur guinéen, IFC souhaite, par le renouvellement de ce soutien, permettre au secteur économique du pays de reprendre du souffle en perspective de l’après Covid-19 et ainsi redynamiser l’entrepreneuriat en Guinée mis à mal par la crise sanitaire. Ce partenariat prévoit notamment la prise en charge par les équipes de IFC, des frais de formation à destination des dirigeants d’entreprise et des frais de logistique afférents au Salon.

En s’associant avec le Groupe de la Banque mondiale, le SADEN vise à accroître l’impact économique et social de cet événement phare. En effet, cette collaboration va permettre au SADEN de développer l’accompagnement qu’il propose aux entrepreneurs en s’appuyant sur l’expertise technique IFC et ainsi mener des actions de formation plus poussées à destination des entrepreneurs.

‘‘Nous sommes très fiers de nous associer au Groupe de la Banque mondiale, un partenaire institutionnel de premier plan qui enrichit le Salon d’une expérience considérable et d’une expertise technique de haut niveau’’ a déclaré Dr Himi Deen Touré, Vice-Président du Comité d’organisation du SADEN. ‘‘L’entrepreneuriat en Guinée joue en effet un rôle crucial dans le développement de l’innovation du secteur privé et de l’économie du Pays. Grâce aux équipes du Groupe de la Banque mondiale présentes en Guinée, nous allons pouvoir accélérer et renforcer le développement de nos initiatives à destination des entrepreneurs’’.

Mariama Ciré Sylla, responsable des programmes de IFC en Guinée précise : ‘‘Le contexte sanitaire actuel a contraint les entrepreneurs à se remettre en question. Dans cette optique, ce partenariat avec le SADEN prend tout son sens car il représente une excellente opportunité que nous devons saisir pour apporter notre soutien et promouvoir l’entrepreneuriat en Guinée. A IFC, nous souhaitons envoyer un signal fort à ces entrepreneurs, leur rappeler notre engagement au développement d’un secteur privé guinéen résilient, inclusif et durable leur offrant ainsi un écrin pour se développer. »—

