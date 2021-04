Le Secrétariat général de l’Académie internationale du Fiqh islamique (OCI) pleure le président du Tchad

《Personne ne peut mourir que par la permission d’Allah, et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d’ici-bas, Nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l’au-delà, Nous lui en donnons, et Nous récompenserons bientôt les reconnaissants》Surat Al-Imran: 3:145

《Ceux qui, lorsqu’une calamité leur arrive, disent: Nous appartenons à Dieu et à Lui nous retournerons》[2:157]

《Ceux-là reçoivent de leur Seigneur des bénédictions et une miséricorde, et ceux-là sont bien dirigés》.[2:158]

Certainement Le Donneur de la vie a prescrit pour chaque être humain un terme. Quand ce terme vient, il ne peut le retarder d’une seconde et il ne peut le hâter non plus.

C’est avec le cœur plein de foi dans le jugement et la destinée de Dieu, et l’âme remplie de soumission totale à la volonté de Dieu et au délai assigné et prédéterminé pour chaque être humain, le Secrétariat général de l’Académie internationale du Fiqh islamique de l’OCI, a appris, avec consternation et tristesse, le rappel à Son Créateur , Son Excellence Le Maréchal Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, pays membre fondateur de l’Académie, le 20 avril 2021. Paix à son âme.

En cette douloureuse circonstance, le Secrétariat général de l’Académie, présente, au nom de ses membres et ses experts, ses condoléances les plus attristées et sa sincère compassion à la famille du défunt, au gouvernement et au peuple Tchadien.

Ils s’inclinent pieusement devant Le Maître de l’univers, Le Tout Puissant, afin qu’Il ait pitié de l’âme de notre cher disparu et lui pardonne ses péchés.

Puisse Allah, le Très Clément et le Très Miséricordieux, l’accepter parmi les Prophètes, les martyrs et les justes.

Le Secrétariat général implore également le Tout Souverain en vue d’accorder à SEM le Président de la République par intérim, au peuple tchadien ains qu’à la famille éplorée, la force de transcender cette épreuve tragique avec beaucoup de courage et de patience.

” Certes Nous sommes tous à Dieu et à Lui nous nous retournons “.

SE. Professeur Koutoub Moustapha SANO

Secrétaire général de l’Académie.

Djeddah