Le Sénégal enregistre un nouveau record de 224 nouvelles infections au COVID-19

DAKAR, 1er janvier (Xinhua) — Le Sénégal a enregistré vendredi un nouveau record de 224 nouvelles contaminations au COVID-19, portant le nombre total de cas confirmés à 19.364 dans le pays. Selon le bulletin épidémiologique quotidien publié par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, un total de 1.718 tests virologiques ont été réalisés en 24 heures, dont 224 se sont révélés positifs. La transmission communautaire est la principale source de contamination, avec 136 cas recensés à travers le pays, suivie par 88 cas contacts. Aucun décès supplémentaire n’a été signalé au cours des dernières 24 heures, alors que 121 patients sont sortis des hôpitaux et des centres de traitement. A ce jour, un total de 17.375 patients ont été déclarés guéris, tandis que 410 autres ont succombé à la pandémie depuis le 2 mars dernier. Le Sénégal est en train de traverser une deuxième vague de la pandémie, avec une centaine de nouvelles contaminations par jour et une trentaine de décès en moins d’un mois, rappellent des observateurs locaux. Jeudi soir, le président sénégalais Macky Sall a affirmé dans son message du Nouvel An à la Nation, que son gouvernement travaillait à l’acquisition de vaccins dans le respect des règles d’éthique en la matière. Le combat contre le COVID-19 “n’est pas encore gagné” et “le salut dépendra du respect par tous des règles de prévention” devant la recrudescence des cas positifs, des cas graves et des décès, a souligné le président Sall. “La responsabilité de chacun est engagée dans la lutte pour la préservation de nos vies et de notre santé. L’Etat continuera de veiller sur l’application stricte des mesures d’ordre public”, a ajouté le président sénégalais. Fin