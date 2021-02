Le Sénégalais Khalilou Fadiga en Guinée : ”on ne pouvait pas ne pas répondre à l’invitation du président de la République…’’

Dès sa décente d’avion mercredi à l’aéroport international de Conakry-Gbessia, l’ancien international sénégalais Khalilou Fadiga, qui accompagne le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, dans sa campagne de conquête de la Confédération Africaine de Football (CAF), s’est exprimé au micro de Mediaguinee le mercredi 24 février 2021, avant de s’embarquer pour son hôtel.

Cette icône du ballon rond de la génération 2002 des Lions de la Teranga et aujourd’hui consultant a tout d’abord remercié le président Alpha Condé, l’ambassadrice du Sénégal en Guinée et le président Antonio Souaré, qui, dit-il, les reçoit en tant qu’ami mais surtout en tant que frère. « Ça faisait longtemps je ne suis pas venu ici. », admet-il. Pour lui, le président Senghor, en campagne pour la présidence de la CAF, est pour le bien de l’Afrique et pour une force d’unité sur le continent africain en général, et en Afrique de l’ouest en particulier. « On ne pouvait pas, en tant que frères sénégalo-guinéens, ne pas venir ici aujourd’hui répondre à l’invitation du président de la République et bien-sûr à l’invitation du président Antonio Souaré. », a indiqué l’ancien Nº 10 du Sénégal au micro de notre reporter.

Cette délégation, à sa tête le président Augustin Senghor, rencontrera cet après midi de jeudi 25 février 2021, le président de la République de Guinée, le Pr. Alpha Condé et profitera de cette occasion pour visiter le stade Général Lansana Conté sis à Nongo. La mission se terminera par une conférence de presse.

Mamadou Yaya Barry