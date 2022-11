Le service d’imagerie médicale du CHU Donka célèbre la journée internationale de la radiologie

L’humanité a célébré hier mardi 8 novembre 2022, la journée internationale de radiologie. En Guinée, elle a été célébrée par le service imagerie médicale du CHU Donka par l’organisation d’une journée porte ouverte. La cérémonie s’est déroulée dans les locaux dudit hôpital en présence des responsables dudit hôpital dont Alpha Diallo, président de la concession du CHU Donka.

Selon nos informations, depuis 2012, les radiologues célèbrent la journée internationale de la radiologie. Ce qui, en soi, procède d’une certaine logique. L’idée de départ de la profession était de mieux mettre en évidence le rôle de l’imagerie médicale dans la médecine moderne. En célébrant cette journée, le service d’imagerie a rendu hommage à titre posthume à certains de leurs devanciers comme Dr Bah Mamadou Oury, Madame Sylla Adama Blé etc…

En recevant le satisfecit, Kadiatou Bah, médecin et fille de feu Dr Bah Mamadou Oury a remercié les initiateurs d’avoir pensé à son défunt père : « Je suis très contente. C’est une reconnaissance à laquelle je ne m’attendais pas du tout. Mon père était fondateur d’une école de techniciens supérieurs. C’est pour vous dire combien il était un amoureux de l’imagerie médicale. Et c’est la première école en République de Guinée. Depuis son décès, il y a un an et demi, nous essayons de faire de notre mieux pour gérer l’héritage qu’il nous a laissé. »

L’imagerie de 1985 à nos jours, il y a eu une très grande différence parce que les choses ont évolué positivement. C’est pourquoi Dr Guémou Blé, radiologue à Donka a rappelé que « la médecine nécessite l’apport particulier de la radiologie parce que, disons que l’imagerie est le carrefour de la médecine. Il est impensable qu’on puisse faire poser un diagnostic sans passer par les examens complémentaires parmi lesquels il faut compter en premier lieu la radiologie. L’imagerie permet d’apporter un plus dans le diagnostic des différentes pathologies. Aujourd’hui, il est difficile de ne pas se passer de la radiologie puisque toutes les maladies ont leurs représentations en imagerie. En passant par l’échographie, en passant par la radio conventionnelle, par l’IMR et le scanner. »

Quant à Mme Condé Aminata, infirmière à la retraite, elle dit avoir passé quinze (15) ans au service de l’imagerie médicale comme surveillante de ce service : « A l’époque, tous les clichés étaient interprétés dehors par le Chef. En imagerie, les agents de la radiologie de Donka sont les meilleurs en République de Guinée. Parce que tous les agents que j’ai gérés durant 15 ans savent interpréter les clichés malgré qu’ils ne soient pas médecins.Tout cela grâce à notre chef de service Dr Mamadou Oury Bah, paix à son âme. »

En prenant la parole, Dr Ibrahima Sory Diallo, chef service imagerie médicale du CHU Donka a donné les raisons de la célébration de cette journée en ces termes : « C’est une journée qui est dédiée à cet éminent radiologue Wilhelm Röntgen qui a inventé les rayons X en 1895. Nous avons décidé vu que le premier radiologue de l’Afrique francophone noir fut un guinéen qui a été le premier chef service de radiologie de l’hôpital national Donka. Nous avons jugé nécessaire d’organiser cette journée porte ouverte pour commémorer ces personnalités. Et la prochaine fois, nous allons faire des journées scientifiques et invité tous les radiologues guinéens pour qu’ils puissent venir faire leur présentation pour commémorer cette journée des grands radiologues disparus et ceux qui existent. »

Prenant la parole pour la circonstance, président de la concession du CHU Donka n’a pas de mots pour remercier le service imagerie médicale pour cette ‘’belle’’. Poursuivant, Dr Alpha Diallo dira que toutes les bonnes initiatives seront soutenues par la nouvelle administration du CHU Donka.

La cérémonie a pris fin par la visite des locaux du service d’imagerie médicale.

Youssouf Keita

+224622285400