Le Service Médical International de Tunis appuie le Fonds Social de la Sécurité de Guinée…

Le Fonds Social de la Sécurité et de la Protection Civile à travers son Directeur Général Adjoint a signé avec le Service Médical International de Tunis, une convention d’assistance en faveur des policiers et des sapeurs pompiers. Cela à la faveur d’une mission effectuée en Tunisie par une délégation du ministère de la sécurité et de la protection civile conduite par monsieur Fodé Shappo Touré, conseiller principal du ministre de la sécurité qui (ministre) a placé parmi ses priorités l’opérationnalisation de ce Fonds Social.



Cette convention, première du genre depuis la création en 2010 du Fonds, n’a été possible selon Amadou Bailo Diallo le Directeur Général adjoint, que grâce à la volonté politique du Chef de l’État, le Professeur Alpha Condé, dont la vision vise à assurer la protection pour tous les policiers.