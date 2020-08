Le SGAR annonce l’ouverture des lieux de culte à partir du 4 septembre

Dans un communiqué dont copie a été transmise à Mediaguinee détient, le Secrétaire général des Affaires religieuses Elhadj Aly Jamal Bangoura a annoncé l’ouverture des mosquées les vendredis et églises les dimanches à partir du 4 et 6 septembre prochains.

Citoyennes et citoyens de Guinée;

Chers Frères et Sœurs en Islam;

A l’occasion du nouvel an musulman, nous voilà passés par la grâce infinie d’Allah sur ses serviteurs, de l’An 1441 à l’An 1442 de l’hégire. Dieu merci.

Après la dernière évaluation du Conseil Scientifique et de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, et sur instructions de Monsieur le Président de la République, suite aux leçons tirées après l’autorisation des prières de Tabaski dans les Mosquées et de l’Assomption dans les Eglises, le Secrétariat Général des Affaires Religieuses invite par le présent communiqué les autorités régionales des Affaires Religieuses ci-après :

Région de Boké : Préfecture de Boké et de Fria ;

Région de Kindia : Préfecture de Kindia, de Coyah et de Dubréka ;

Région de Mamou : Commune Urbaine de Mamou ;

Région de N’Zérékoré : Commune Urbaine de Macenta ;

Zone Spéciale de Conakry : les Cinq Communes de Conakry,

à l’ouverture des Mosquées les vendredis et les Eglises les dimanches, à compter du Vendredi 04 Septembre 2020 et du dimanche 06 Septembre 2020.

A cet effet, J’ai l’honneur et le privilège d’adresser :

Au nom de son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République, Chef de l’Etat, de celui du Dr. Ibrahima Kassory FOFANA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et au nom du Secrétariat Général des Affaires Religieuses les meilleurs vœux et souhaits de bonheur, de réussite, de santé, de longévité, surtout de paix de cœur et de sérénité à l’ensemble des fidèles musulmans et musulmanes de Guinée.

Cependant, il est demandé à tous les fidèles Musulmans et Chrétiens désireux de participer à ces prières collectives, le respect rigoureux des mesures barrières (port des masques, distanciation sociale de plus d’un mètre cinquante, lavage des mains, etc).

Le Secrétariat Général des Affaires Religieuses saisit cette opportunité pour inviter toutes les autorités religieuses aux respects des présentes dispositions et sait compter sur l’esprit religieux et la discipline de tous les fidèles croyants de Guinée.

En cette heureuse circonstance, le Département en charge des Affaires Religieuses, par ma voix, renouvelle l’expression de ses salutations fraternelles, et remercie vivement les fidèles croyants de guinée en général, les leaders religieux de toutes confessions, tous les partis politiques, toutes les forces de défense de Sécurité et de maintien d’ordre pour les efforts consentis en particulier.

Croyants Musulmans et Chrétiens de Guinée ;

C’était à l’instar des autres pays de la sous-région, de ceux du continent Africain et d’ailleurs que les autorités Guinéennes ont décidé de la fermeture des Lieux de Culte Musulmans et Chrétiens de Guinée suite aux recommandations des Professionnels de la Santé et du Comité Scientifique Technique afin de briser la chaine de transmission du Covid-19 et de chercher à protéger les braves populations de cette pandémie.

Bonne fête à tous et à toutes.

Je vous remercie. Wassalam