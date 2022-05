Le SGAR promet un meilleur hajj : « l’État guinéen a préfinancé cette année 50% pour rentrer en possession des visas sans problème »

Le secrétariat général des affaires religieuses (SGAR) était face à la presse ce samedi 28 mai pour s’exprimer sur les dispositions relatives au pèlerinage aux lieux saints de l’islam. Cette année, un quota de 4 527 pèlerins a été attribué à la Guinée par les autorités saoudiennes en charge du pèlerinage. Sur ce quota, 2527 candidats sont affectés aux agences privées de voyage et 2 000 candidats au SGAR.

Le SGAR indique que l’État a pris toutes les dispositions nécessaires pour la réussite du pèlerinage. Pour être inscrit au Hadj de cette année, le secrétaire général du SGAR indique que les candidats et candidates au pèlerinage doivent : « être âgés de moins de 65 ans. C’est une imposition des autorités saoudiennes. Payer le montant du Hadj (60 millions Gnf) à la banque centrale de la république de Guinée dans les comptes ouverts à cet effet. Et cela après délivrance d’une autorisation de versement. Le nombre de ceux qui veulent effectuer le pèlerinage est supérieur par rapport au nombre autorisé. Donc, nous sommes obligés de donner des autorisations de versement pour ne pas se retrouver avec un nombre qu’on ne pourra pas gérer. Au secrétariat général, les inscriptions se font au niveau des communes et préfectures, après avoir obtenu l’autorisation de versement et c’est gratuit. Les premiers venus seront les premiers à être servis jusqu’à ce qu’on épuise le nombre. Être muni d’un passeport biométrique valide de plus de six mois ou se faire établir un nouveau dès maintenant au centre islamique de Donka. Se faire établir un certificat d’aptitude médical délivré par le CHU de Donka ou l’hôpital national Ignace Deen, dans les hôpitaux régionaux et préfectoraux du pays. Disposer de la carte de vaccination contre la Covid-19 et la fièvre jaune et les équipes sont en place pour cela. Et cette vaccination est gratuite. Apporter six photos sur fond blanc, la photocopie de la carte d’identité nationale et fournir deux numéros de téléphone pour nous permettre de joindre l’intéressé en cas de nécessité pour faciliter la programmation et la formation qui va dès maintenant commencer au niveau des sites désignés par les autorités. Une autre imposition des autorités saoudiennes est le test PCR négatif à 72 heures du départ », a expliqué Ibrahima Ousmane Bah, le secrétaire général adjoint du SGAR.

Selon Professeur Naby Moussa Baldé, représentant du ministère de la Santé, des dispositions ont été prises sur le plan sanitaire pour permettre aux candidats d’effectuer le pèlerinage dans de parfaites conditions de santé.

« La vaccination est en effet un des éléments importants de la préparation. Et à ce point de vue, on peut distinguer deux groupes. Le premier groupe, c’est la Vaccination contre la Covid et la vaccination contre la fièvre jaune. La vaccination Covid pour ceux des candidats pèlerins qui n’étaient pas vaccinés auparavant, le schéma le plus court, celui qui permet d’avoir un vaccin actif dans un temps minimum, c’est le vaccin Johnson & Johnson. Voilà pourquoi, il nous a été instruit de mettre en place rapidement une vaccination utilisant le vaccin Johnson & Johnson qui demande 28 jours avant le départ. Nous lui avons associé immédiatement la vaccination contre la fièvre jaune qui demande 10 jours avant le départ. Ces deux vaccins ont été déployés sur toute l’étendue du territoire national avec l’appui de nos collègues des affaires religieuses. Tous les candidats au pèlerinage sont invités en urgence à se rapprocher d’une structure sanitaire. Le troisième et dernier vaccin que les pèlerins doivent prendre, c’est le vaccin contre la méningite. Ce vaccin là n’a pas besoin d’une longue période avant le voyage. Nous avons donc par facilité prévu de le faire dans les jours qui vont précéder le départ pour les candidats déjà inscrits, en le couplant au test PCR parce que la 2ème existance sanitaire, c’est le test PCR qui doit être négatif. Nous avons aussi instruit nos équipes sur le terrain et mis en place des tests d’aptitude. Nous avons standardisé les documents par lesquels on peut établir pour chaque pèlerin la fiche médicale pour le Hadj et le certificat de visite d’aptitude pour le Hadj 2022. Ceci a été harmonisé avec les équipes et notamment la direction des hôpitaux et transmis à tous les hôpitaux et à tous les médecins qui ont été identifiés pour examiner les pèlerins et déterminer si effectivement ils sont aptes à faire dans de bonnes conditions ce pèlerinage. Nous devons signaler qu’il y a quelques situations d’inaptitude qui ne permettent pas de voyager. Nous avons listé clairement ces situations là pour les collègues qui examinent les pèlerins puissent se prononcer en toute connaissance (…). Tout ce qui est vaccination est gratuit. Ça a été l’objet d’une communication claire avec les services de santé. Le vaccin contre la méningite est aussi gratuit. Ce qui est demandé comme paiement, c’est l’établissement du certificat d’aptitude. Il comprend deux parties. Il y a la prestation du médecin et le remplissage des fiches que nous avons standardisé. Et on a dit, en regardant les années précédentes, la moyenne des prix qui était pratiquée, on est effectivement autour de 70 000 Gnf par pèlerin », a souligné Professeur Naby Moussa Baldé.

Pour faciliter l’obtention du visa d’Arabie saoudite aux pèlerins, le ministre secrétaire général des affaires religieuses annonce que : « Le gouvernement, à travers le président de la république, de la transition, soucieux d’une meilleure organisation du pèlerinage cette année a donné l’instruction au premier ministre de débloquer et préfinancer l’ensemble des exigences financières obligatoires et indispensables pour l’obtention des visas. Donc, l’État a préfinancé cette année 50% pour que la Guinée puisse être en possession des visas sans problème. Quand j’introduis à travers le système informatique l’obtention d’un visa, l’ordinateur va demander si le candidat a payé son logement à la Mecque, à Médine, est-ce que le transport au cours de son séjour en Arabie saoudite est payé, est-ce que le prix des tentes à Mina, à Arafat est payé ? Est-ce que les taxes TVA sont payées ? Est-ce que les taxes aéroportuaires sont payées ? C’est l’ensemble de ces sommes là une fois payées pour chaque pèlerin que l’ordinateur permettra d’accéder au visa. Là où je vous parle, nous n’avons aucune somme du Hadj concernant les potentiels pèlerins. Le président de la république a jugé nécessaire de préfinancer ça pour que nous puissions avoir les visas tranquillement et constituer les visas tranquillement », a précisé Elhadj Karamo Diawara, le ministre secrétaire général des affaires étrangères.

Il promet que par rapport aux dispositions prises, le pèlerinage cette année sera le meilleur.

