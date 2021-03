Le siège et QG de l’UFDG resteront fermés, décide la Cour d’Appel

Fermés depuis le 20 Octobre dernier, le siège de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) de l’opposant Cellou Dalein Diallo à Commandanya et son Quartier Général (QG) situé à la Minière ne rouvriront pas de sitôt. Ce Jeudi, 4 Mars 2021, la Cour d’Appel de Conakry a décidé de maintenir la décision rendue par le Tribunal de Premier Instance de Dixinn le 3 février dernier.

Le collectif des avocats dans cette affaire composé de Me Salifou Béavogui, de Me Pépé Antoine Lamah et de Me Alssény Aïssata Diallo ont reconnu leur défaite et promis de poursuivre le dossier devant la Cour Suprême

À en croire Me Béavogui, « le référé, nous avons succombé au procès, il faut le reconnaître avec honnêteté. La cour a confirmé l’ordonnance rendue par le tribunal de première instance de Dixinn qui a maintenu les lieux tels qu’ils se présentent maintenant-là pour raisons de contestation sérieuse du litige” . Et d’ajouter : « de toutes les façons, la décision est tombée cet après-midi, l’ordonnance du premier juge a été confirmée. Nous comptons porter le différend devant la Cour Suprême. Nous n’allons pas nous arrêter en si beau chemin, nous allons continuer à nous battre et nous aurons d’autres procédures parce que les libertés publiques doivent être respectées dans notre pays ».

Mamadou Yaya Barry