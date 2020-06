Le SLECG suspend ses activités au sein de l’USTG : ‘’Abdoulaye Sow cherche à nous déstabiliser”(Soumah)

Ce n’est plus l’amour parfait entre Aboubacar Soumah du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) et Abdoulaye Sow, secrétaire général de l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG).

Dans un entretien qu’il a accordé à Mediaguinee, ce lundi, 08 juin le secrétaire général du SLECG, Aboubacar Soumah accuse le secrétaire général de l’USTG de vouloir déstabiliser le SLECG qui tient tête au gouvernement d’Alpha Condé dans le secteur éducatif depuis quelques années maintenant.

Selon Aboubacar Soumah, sa structure a décidé de suspendre toutes ses activités au sein de l’USTG à laquelle elle est affiliée parce qu’ils ne sont plus sur la même longueur d’onde.

“On ne partage plus les mêmes objectifs avec le secrétaire général de l’USTG. Quand nous avons constaté cela, le bureau a décidé de ne plus être ensemble. Parce que dans notre combat, au lieu de nous aider, ils ont cherché à nous déstabiliser. Donc on a préféré vraiment maintenant de les quitter”.

A l’en croire, «on ne démissionne pas, mais c’est que pour le moment le bureau exécutif a décidé de suspendre toutes nos activités au sein de l’USTG. Et par rapport à la désaffiliation c’est quand nous allons en discuter avec la base que nous allons prendre une décision”.

