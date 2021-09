«Le sort qui doit être réservé à Alpha Condé est le sort de celui qui viole la loi” (Dr Alpha Dramé)

Invité hier mercredi 22 septembre 2021 dans l’émission ‘’Mirador’’ de FIM FM, Dr Alpha Dramé, homme politique, magistrat, vivant en Suisse dans le Canton de Genève depuis 30 ans, s’est exprimé sur la nouvelle donne politique Guinéenne.

A l’entame, il dira qu’il n’est pas surpris par la chute de l’ancien président Alpha Condé. Pour lui, c’était prévisible. «Il fallait s’attendre d’une manière ou d’une autre qu’il soit déchu de ses fonctions. L’ex-président Alpha a déçu la Guinée parce qu’il a suscité un espoir pour la nouvelle génération, il suscité un espoir pour ma génération. Il faut reconnaître qu’à son arrivée au pouvoir, on a pensé que les civils allaient reprendre le pouvoir et que le processus démocratique allait s’instaurer au nom de la dignité, de la justice et de l’égalité. Malheureusement, le professeur Alpha Condé s’est métamorphosé en tripatouillage de la constitution, il a violé la loi. En violant la loi, il faut s’attendre à ce que le droit s’applique. L’on s’attendait à ce que le peuple prenne le pouvoir ou l’armée.», a-t-il déclaré.

Et de rappeler qu’Alpha Condé et ceux qui l’ont accompagné dans un mandat de trop ont déçu. Donc pour lui, ces derniers méritent d’être jugés. «Le sort qui doit être réservé à Alpha Condé est le sort de celui qui viole la loi. Quand on viole la loi, on instaure un tribunal et la personne est jugée en fonction de ça. Et c’est ce qui permettrait de légitimer la prise du pouvoir et c’est ce qui permettrait de créer les conditions d’une justice pour mener la Guinée vers une transition rapide et inclusive. Nous ne pouvons pas créer une nouvelle donne de la Guinée, nous ne pouvons pas faire partir la Guinée vers un espoir de développement, si nous ne fixons pas nous-mêmes les conditions… C’est sur la justice qu’on peut bâtir une nation prospère. Ils doivent s’attendre à répondre devant les tribunaux qui vont instruire leurs forfaits», a-t-il précisé.

Pour terminer, Dr Alpha Dramé a proposé cinq (5) chantiers prioritaires qui, en partie, doivent être traités durant la transition, à savoir : la réécriture de la constitution et la réforme des institutions ; la réfection du fichier électoral et la reconstitution d’une CENI ; la dépolitisation de l’administration et la réforme de la gouvernance, l’assainissement des finances publiques et enfin, la réforme fiscale et la réflexion sur les conditions de l’attractivité de l’économie de notre pays et finalement la réconciliation nationale et le jugement des crimes commis. »

Christine Finda Kamano

