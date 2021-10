Le train Conakry Express reprend lundi prochain (CNRD)

A l’arrêt depuis le 31 décembre 2020, le train Conakry Express reprendra finalement son trafic normal à partir du lundi 11 octobre. C’est une annonce faite dans le JT de 20 heures 30, ce vendredi, de la télévision nationale.

Selon le communiqué du CNRD qui a annoncé la nouvelle, un compromis a été trouvé à cet effet entre la Guinée et la société Rusal. Et le CNRD a également ordonné aux différentes parties concernées à savoir: la société Rusal et la société chemins de fer de Guinée à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne reprise de ce train qui soulage de nombreux citoyens de la haute banlieue dans leurs déplacements vers le centre-ville.

Elisa Camara

