Le travail abattu par le couple Jean-Marc Teliano est-il le reflet de la sueur sous la pluie ? (Tribune)

Parfois il est essentiel de se souvenir que la reconnaissance est une vertu, dans la tradition mandingue.

C’était un couple plus que jamais déterminé à accomplir la mission qui semblait être plus pour certains commis même de l’Etat qui ont d’ailleurs signé forfait et d’autres dans l’incertitude du hasard. Ce couple s’est consacré, presque durant les moment difficiles, à l’essentiel :la compagne sur toute l’étendue du territoire et même en dehors de la Guinée où ce couple fut le seul à battre campagne à l’étranger. On se souvient encore de la grande mobilisation faite par Honorable Sata Diakité, l’épouse de Jean-Marc Teliano le 25 septembre 2020 qui reste dans les annales de l’histoire de la mobilisation des guinéens au mali.

Au moment où les autres partis politiques en course à la présidentielle mobilisaient leurs militants et sympathisants à Conakry tout comme à l’intérieur du pays ,le parti RDIG allié au RPG Arc en ciel quant à lui a choisi le Mali voisin pour une démonstration d3 force comme dire combien de Honorable Sata s’est battue pour la victoire du président.

Dans les rues de Bamako, c’était une femme visiblement déterminée à aider le président pour la victoire finale comme pour dire derrière un grand homme, y’a toujours une grande femme.

Quant à son mari, il a été un vrai tout-terrain politique, et sur instruction du Chef de l’État, Pr. Alpha Condé, son allié politique et homme de terrain aux convictions invariables et à la détermination jamais entamée, a battu campagne sur un terrain qui n’était pas acquis à sa cause d’avance mais qui s’est révélé à la face de l’opinion comme étant un fin connaisseur de la réalité sociologique du pays et développeur de stratégies politiques payantes. En haute Guinée, où il a déployé son intelligence et sa force physique, les Ministres et les autorités locales qui étaient sur le terrain à Siguiri et peuvent en témoigner sur la qualité de son travail. A Gueckédou, son fief imprenable, a fait le carton plein en faveur du RPG grâce au soutien du Ministre Telliano dont les consignes de vote ont été respectées au pied de la lettre.

Aujourd’hui face à ces multiples prédateurs politiques qui viennent au bon moment comme des imposteurs à prendre la paternité des choses et masquent les efforts des vrais travailleurs.

Moussa oulen traore

00223 91 89 56 37