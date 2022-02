Le tribunal de Kaloum aussi décerne un mandat d’amener contre Fatou Gnelloy 

Après le tribunal de Dixinn, le tribunal de première instance de Kaloum aussi à travers le juge Kabinet Keita a, ce mercredi 02 février, décerné un mandat d’amener contre Fatou Gnelloy Diallo (en cavale).

Devant le tribunal de première instance de Kaloum, Fatou Gnelloy Diallo avec son frère Ousmane Gnelloy Diallo sont poursuivis par les frères et sœurs de l’opposant Cellou Dalein Diallo pour des faits » d’injures publiques et diffamation ».

Depuis l’ouverture du procès, Fatou Gnelloy Diallo ne s’est pas présentée. Selon son avocat Me Sidiki Bérété, cette absence de sa cliente est liée à sa sécurité qui est menacée.

Quant à Ousmane Gnelloy Diallo, qui séjourne à la maison centrale de Conakry suite à une plainte de Kadiatou Biro Diallo était à la barre ce mercredi.

Gnelloy a reconnu avoir insulté en réplique Cellou Dalein Diallo mais pas sa famille biologique.

Après avoir écouté les parties, le juge a renvoyé l’affaire au 14 février prochain pour la communication des preuves par les parties avant de décerner un mandat d’amener contre Fatou Gnelloy à la demande du procureur et de la partie civile, à sa tête Me Salifou Béavogui.

Christine Finda Kamano/ Elisa Camara