Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique attendu en Guinée, samedi

CONAKRY, 24 juillet 2019— Le Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, Hafez Ghanem, effectuera une visite en Guinée du 27 au 30 juillet prochains pour échanger avec le Président de la République, Son Excellence le Professeur Alpha Condé et les autorités guinéennes sur les opportunités et les priorités pour le développement de la Guinée.

La visite de M. Ghanem fait suite au lancement du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016 – 2020 et du nouveau Cadre de Partenariat Pays (2018-2023) avec la Banque mondiale.

M. Ghanem est Vice-président de la Banque mondiale depuis le 1er juillet 2018. Expert du développement ayant à son actif plus de trente années d’expérience, il est responsable d’un portefeuille régional de plus de 600 projets, pour un engagement total supérieur à 71 milliards de dollars. Sous son leadership, la Banque mondiale en Afrique s’attache à promouvoir la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté en finançant des projets qui visent à développer le capital humain, soutenir l’essor du secteur privé, accroître la productivité agricole, améliorer l’accès aux infrastructures, renforcer la résilience au changement climatique et promouvoir l’intégration régionale.

La vision de M. Ghanem pour la Région Afrique accorde une place centrale à l’intensification de l’aide en faveur des pays fragiles et en conflit, à la promotion de l’égalité des sexes et au développement d’opportunités économiques pour les jeunes.

La Guinée est membre du Groupe de la Banque mondiale depuis 1963. L’enveloppe totale de financements en faveur de la Guinée en 2019 s’élève à 895.97 millions de dollars, répartis sur 24 projets.