Leaders du FNDC arrêtés : la CORED regrette le silence du CNRD et exige leur libération

Lors d’un point de presse ce mercredi 6 juillet 2022 à son siège à Dixinn Bora, la Convergence pour la Renaissance de la Démocratie en Guinée s’est exprimée sur l’arrestation sans mandat ni convocation des leaders du FNDC, en l’occurrence Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Billo Bah et Djanii Alpha.

Dénonçant une violation des droits et libertés individuelles, la CORED condamne avec la dernière énergie ces actes qui, selon elle, prouve sans équivoque le déni de justice et le manque de volonté de la junte et du gouvernement Béavogui à l’apaiser le climat politique et social dans notre pays.

(Ci-dessous la déclaration)

Maciré Camara

+(224) 628 112 098