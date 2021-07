Leadership féminin : « dans la vie, on ne peut rien avoir sur un plateau d’or… » (Aïssata Chérif, femme leader)

En Guinée, la question de l’égalité des sexes suscite bien des controverses au sein de la société. Si pour certains la femme ne peut être en aucun cas l’égal de l’homme, il y en a d’autres qui considèrent que ce postulat ne devrait s’appliquer que dans les ménages. Il y a aussi la question du leadership féminin. Pour de nombreuses femmes, il est de plus en plus difficile d’allier travail et vie de famille. Si elles arrivent à se faire une place au sein d’une entreprise pendant leur célibat, il est à signaler qu’une fois mariées la donne change pour elles, car les tâches ménagères et l’éducation des enfants deviennent pour elles des défis qu’elles peinent à relever. Celles qui s’en sortent sont généralement qualifiées de femmes battantes ou de femmes leaders, telle que Aissata Chérif. Pour encourager ces femmes qui perdent espoir puis jettent l’éponge, Mediaguinee est allé à la rencontre de cette femme leader. Economiste de profession et mère de famille, Aissata Chérif nous raconte son parcours professionnel et sa technique au quotidien pour exercer sa profession et prendre soin à la fois de ses enfants.

Mediaguinee : Tout d’abord, parlez-nous de votre parcours professionnel ?

Aïssata Chérif : Au départ, j’ai commencé par l’éducation. J’ai enseigné des années. J’ai d’abord été contractuelle pendant deux ans puis après j’ai été titulaire. C’est la maternité qui m’a un peu fait traîner dans mon évolution et d’autres obstacles personnels. Après trois maternités, j’ai repris les études et plus tard je me suis vue au ministère du Contrôle Economique et Financier où je me suis vue comme stagiaire quelques mois, après chargée des études et ensuite chargée de mission. Après la suppression de ce ministère, j’ai été à l’Inspection Générale d’État où j’ai mené beaucoup de missions jusqu’à aujourd’hui où nous sommes un peu en pause, je me bats. Les gens me qualifient de femme leader, femme battante, je l’accepte. En tout cas, je me bats.

Mediaguinee : Vous êtes mariée et maman. Comment faites-vous pour allier travail et vie de famille ?

Aïssatou Chérif : Comment je conciliais les ménages et le travail, il suffit de se planifier. On se planifie avec les enfants. Et chez nous en Afrique, on a beaucoup d’avantages avec les sœurs qui sont avec nous et qui nous aident beaucoup. Tôt le matin, on se lève pour faire nos tâches ménagères et les enfants qui doivent aller à l’école vont à l’école et moi je vais à mon travail. C’était comme ça jusqu’au retour. Ils me comprenaient, ils m’accompagnaient dans tout ce que j’entamais et c’était un atout pour moi.

Mediaguinee : Dites-nous ce que vous pensez-vous de l’égalité entre l’homme et la femme?

Aïssata Chérif : L’égalité comme, on l’a si bien dit, c’est une manière de se faire une place dans la société. Sinon, nous femmes, nous savons que dans la vie courante on veut être au même pied d’égalité que les hommes, c’est vrai, mais dans le foyer le chef c’est l’homme. Au niveau des services, on veut être au même pied d’égalité que les hommes parce qu’on suppose qu’on a bénéficié des mêmes formations qu’eux. Tout ce qu’ils peuvent faire, on peut le faire. C’est comme ça.

Mediaguinee : Et selon cette définition, comment envisagez-vous le traitement le plus équitable sur le marché du travail?

Aïssata Chérif : Sur le marché du travail, la compétence est là. Très généralement, quand les diplômes sont là, à partir de là, on peut déceler les bonnes personnes. Il ne s’agit pas de dire que c’est une femme, il faut voir ce que cette femme peut apporter à la société. On a vu de nos jours des femmes. On a vu de nos jours des femmes superbes, ce qu’elles ont apporté aujourd’hui à la société, nous le savons, ce n’est pas à cacher. Nous savons que la femme est un pilier. C’est le socle de la société tant bien au niveau de la famille que du service. La femme est la première éducatrice des enfants. Alors, cette femme qui a pu maîtriser les enfants, qui a pu éduquer les enfants, peut subvenir aux besoins de son mari. Besoins avec grand “B’, parce que ce n’est pas seulement les besoins financiers, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça.

Mediaguinee : C’est-à-dire en gros qu’elle peut prendre soin de son mari…

Aïssata Chérif : Oui, elle arrive à prendre soin de son mari, concilier ça, prendre soin des enfants, suivre les enfants à la loupe, c’est la femme qui fait tout ça. Et sur le plan professionnel, elle aussi peut apporter beaucoup de choses parce qu’elle supporte déjà beaucoup de choses avec de l’expérience, avec de la bonne éducation, elle est capable aussi de mener beaucoup de choses. Seulement, il faut la mettre en confiance, la mettre à l’épreuve et son savoir-faire fera le reste.

Mediaguinee : En tant que cadre de l’administration, que faites-vous pour aplanir les difficultés? Parce qu’on suppose que dans votre parcours, rien n’a été facile. Alors, comment vous faites pour surmonter ces obstacles auxquels vous avez été confrontée ?

Aïssata Chérif : Vous savez, dans la vie, on ne peut rien avoir sur un plateau d’or. Il faut se battre, il faut être homme, il faut savoir écouter, aller vers les personnes en qui tu as confiance, qui peuvent t’épauler. Et l’orgueil ne paie pas. Il faut l’endurance, la persévérance, la ténacité. Déjà, tu t’es assigné un objectif, il faut se battre pour atteindre cet objectif. Dans ce combat, il faut être homme, assidue. Comme on le dit si bien, chaque enfant est l’ambassadeur de sa famille. L’éducation que tes parents t’inculquent, le reste c’est à toi de te forger pour ton évolution dans la société. Tous ces pas ce n’est pas quelqu’un qui aura son bâton de pèlerin derrière toi. On apprend au fur et à mesure, mais si toutefois on dit je vais à l’école et ce que j’ai appris à l’école c’est ce que je vais faire dans la vie, on peut faire fausse route. Il faut souvent regarder les aînés, approcher les aînés, être curieuse, poser des questions pour avoir des bonnes réponses.

Mediaguinee : Quel conseil donneriez-vous à ces femmes qui ont du mal à s’en sortir ?

Aïssata Chérif : De nos jours, nos enfants ont beaucoup d’opportunités dont nous, dans un passé très proche, nous n’avons pas bénéficié. Surtout avec la nouvelle technologie, les avancées d’internet. Les enfants ont toutes les opportunités aujourd’hui de réussir, d’esquiver ces difficultés que nous avons eues si elles ou s’ils le veulent, parce que nous, par le passé, on n’avait pas toutes ces opportunités. L’enfant peut se focaliser sur internet pour aller faire ses recherches, approfondir ses connaissances, chercher ses multiples diplômes, aller à l’extérieur, les parents ne peuvent pas avoir tous ces moyens là. Les plus intelligents s’asseyent derrière leur ordinateur pour faire mieux des recherches et se forger eux-mêmes. Mais généralement nos enfants se focalisent sur Facebook, le social n’est plus là, tout le monde est sur Facebook alors que l’objet réel des réseaux sociaux c’est d’être informés, de faire des recherches, parce que le monde aujourd’hui est devenu un village planétaire. On est dans un monde de compétitivité. Il faut être au même niveau que les autres. Alors si vous ne vous impliquez pas, ce n’est pas évident. Aujourd’hui, je lancerai cet appel à tous les enfants de profiter de nous, leurs parents, parce que nous nous n’avons pas bénéficié des mamans qui ont été à l’école, nos mamans ne faisaient que le ménage à la maison, nous on s’est forgée. Alors, non seulement nos enfants peuvent profiter de nous mais de la nouvelle technologie à leur avantage. Mais pas pour se détruire, parce qu’il y a des choses sur les réseaux sociaux c’est dégoûtant, c’est décourageant, c’est écœurant. Et pour l’éducation aujourd’hui c’est à eux-mêmes, les enfants, de s’impliquer.

Mediaguinee : Votre mot de la fin ?

Aïssata Chérif : Par exemple, nous avons été à un atelier sur le mentorat des jeunes filles. je dirai que ces jeunes filles, à leur tour, peuvent mentorer leurs sœurs à la maison. Tout cela pour que ces jeunes filles se sentent dans un climat de confiance, que cette jeune fille sache qu’elle peut faire comme les hommes. Que cette jeune fille comprenne qu’être mentor d’une jeune fille ne veut pas dire que tout ce que ton mentor fait, tu dois le faire. Non. Elle te montre les grandes lignes, c’est à toi de déceler, c’est à toi de prendre la dernière décision sur ce qui est bon pour toi. Mais seulement tu peux être curieuse, venir vers elle, ses expériences qu’elle a vécues par le passé, vous pouvez vivre ça ensemble et tirer le meilleur ensemble. Alors mettez-vous à la tâche, ça ne sera pas facile, c’est rude, mettez-vous à la tâche et c’est le travail qui paie. Je vous remercie.

Maciré Camara