Leadership féminin : par le contenu d’un magazine, le club « Elles » entend sensibiliser des jeunes filles en référence des modèles de réussite 

C’est un magazine de 29 pages, dénommé » ELLES INSPIRENT LA GENERATION Z », sorti à l’occasion de la journée internationale de la jeune fille, le 11 octobre dernier.

Dédié uniquement à cette couche, il (magazine) met en avant les jeunes adolescentes modèles en situation de classe, dans le but de leur donner une orientation avant d’être sur le marché de l’emploi. Le samedi, 12 novembre 2022, au groupe scolaire Hadja Habibata Tounkara de Foulamadina, un panel a été animé par quelques femmes modèles qui ont brièvement parlé de leur parcours, tout en rappelant des notions de leadership à ces filles. Une journée organisée pour marquer le début de la tournée dans les écoles pour faire part du contenu dudit document aux collégiennes, lycéennes et universitaires des établissements publics et privés du pays.

Pendant ces séances de sensibilisation, il sera question de ramener ces dernières à emboîter le pas aux femmes modèles de réussite. L’objectif principal selon la présidente du club est celui de renforcer des capacités des filles et des femmes pour une planète 50/50. C’est de faire acquérir aussi de l’expérience et développer les compétences de ses membres en grandissant leur réseau pour devenir des leaders dans leurs domaines respectifs, le tout, couronné par un accompagnement en termes de formation dans les notions du leadership féminin.

Que donc retenir de ce club et ses missions ?

« Le Club Elles est une organisation qui valorise hautement le concept de sonorité. La solidarité féminine est un atout de base chez nous, car nous travaillons dans le mouvement d’ensemble aussi bien harmonisé qu’un orchestre. Nous luttons contre les violences faites aux femmes, nous faisons beaucoup d’activités sur le terrain afin de nous faire entendre», a rappelé Hadiatoulaye Balbaky, dans un discours prononcé pour la circonstance.

Ce club qui existe depuis 2019, porte sur le développement personnel pour davantage développer le leadership féminin. De sa création à date, plusieurs activités sont déjà menées sur le terrain.

« Nous avons fait une sensibilisation des femmes dans les marchés, à l’occasion de la journée internationale des femmes célébrée le 08 mars de chaque année. Nous leur avons parlé du coût élevé de la vie et sur le comment faire pour alléger le panier de la ménagère. À l’occasion de la journée internationale de la santé sexuelle, on a été dans la préfecture de Coyah pour une sensibilisation sur la précarité menstruelle. Là on a décidé de partager les serviettes hygiéniques parce que toutes ces femmes n’ont souvent pas accès à ces produits», a rappelé Adama Bah, la présidente du club qui précise que cette autre sensibilisation à travers ce magazine, permettra aux jeunes filles d’avoir : les modèles de réussite ; de donner le mérite à ces filles qui cassent les codes; de les sensibiliser sur le leadership pour qu’elles arrivent à la prise de conscience, mais aussi sur l’utilisation responsable des réseaux sociaux à travers le thème » planète 50/50 dans le milieu professionnel.

Pour être en adéquation avec le principe d’égalité entre homme et femme, Mme Élise Manckona Koïvogui, l’une des panélistes et mentor du Club « Elles », a mentionné qu’il faudrait que la jeune fille, la jeune femme se rendent compétitives sur le marché. Qu’elles se donnent également les moyens en essayant de s’outiller de la meilleure des manières pour pouvoir répondre aux exigences du marché d’aujourd’hui.

«Pour pouvoir parler de la planète 50/50, de l’égalité de sexe dans le milieu professionnel, il faudrait déjà que depuis la base que les filles se forment correctement. La jeune fille devrait très tôt se réveiller et cette campagne de sensibilisation aide en cela, pour que les filles comprennent qu’il y en a déjà en situation de classe qui font des stages, qui ont entrepris une activité de revenu. Il y en a qui comprennent qu’avant qu’elles finissent, elles ont déjà eu leur premier emploi, parce qu’elles ont accumulé un certain nombre de stages.

J’encourage cette initiative comme beaucoup et particulièrement celle-ci. Penser à faire un magazine qui regroupe un certain nombre de parcours variés de filles et de femmes, c’est déjà gagné. Dans ce magazine vous avez des filles du collège qui sont inspirantes, celles du lycée et de l’université des adoentrepreneurs. Alors faire cette sensibilisation directe aussi dans les écoles est pour moi la meilleure manière, parce que cet échange direct entre elles et ces femmes modèles peut les inspirer», a fait comprendre cette entrepreneuse.

Élève de la 12ème année Sciences Sociales à Hadja Habibata Tounkara, Mafoudia Kourouma s’est réjouie d’avoir eu à travers ce panel, une orientation claire sur ses futurs ambitions et projets.

«Ce panel m’a donné une idée. Parce que personnellement, malgré que je fais déjà le lycée, mais je n’étais pas trop sûr jusque-là du métier que je voulais faire dans ma vie. Mais leur exposé m’a donné une orientation claire, car elles m’ont fait comprendre que même si l’on soit au collège ou au lycée, qu’on peut entreprendre et essayer de créer soi-même beaucoup de choses. Du coup, j’ai vraiment aimé», a-t-elle confié.

Les membres du club Elles ont invité le ministère de l’Action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance à croire aux ONG qui s’impliquent pas mal dans des activités en lien avec le département de tutelle. Elles sollicitent par la voix de leur présidente, un accompagnement des personnes de bonne volonté afin de conduire au mieux leurs prochaines activités et la prochaine édition prévue pour 2023.

Sâa Robert KOUNDOUNO