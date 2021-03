L’eau, l’électricité et les routes : c’est le gouvernement qui doit les fournir (Mansour Kaba)

Je m’intéresse à tous les problèmes de la République de Guinée. Je nepeux pas être indifférent au sort particulier de la ville de Kankan et de laHaute Guinée dont cette ville est la capitale régionale. A mon âge, je doisdire la vérité et rien que la vérité à mes compatriotes. Le Bon Dieu a permisà Alpha Condé de gagner le fauteuil présidentiel de la République deGuinée. Avant d’occuper ce fauteuil présidentiel, Alpha Condé a formulémille et une promesses de développement, notamment en matièred’urbanisme pour Baro, Kouroussa et d’autres cités, de chemin de fer Conakry-Kankan, d’eau, d’électricité et de routes carrossables en toutessaisons. C’est son devoir de respecter ces engagements. Sinon, pourquoile Bon Dieu a-t-Il créé le paradis et l’enfer?Ne faut-il pas s’étonner dudernier scandale: les villes de Labé et de Kankan sans eau depuisplusieurs mois en 2021? Et les patriotes enfermés sans raisons?