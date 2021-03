Ecole et covid-19 en Guinée : le chargé de communication du SNE préconise des sanctions contre les responsables d’écoles

La deuxième vague de covid-19 provoque de l’inquiétude chez des acteurs du monde éducatif guinéen. Promoteurs de l’école et défenseurs du droit à l’éducation, tous se montrent préoccupés sur comment sauver l’école guinéenne en cette période de double crise sanitaire. Selon le chargé de communication interrogé par notre rédaction, il existe aujourd’hui une certaine banalisation des mesures barrières dans certaines écoles de la place.

L’avènement de la pandémie de covid-19 a mis à nu un certain nombre de failles dans les écoles du pays. Manque récurrent de tables-bancs et de salles de classes. Selon Aboubacar Diesto Camara, imposer le principe de distanciation physique de 1m30 dans les établissements d’enseignement scolaire en Guinée est un faux débat.

« Respecter cette distanciation, c’est un faux débat dans les écoles. Pourquoi ? Parce qu’on peut faire de l’extension au niveau de la mosquée. Mais les écoles ont un nombre de tables-bancs. Même si on a des moyens d’augmenter, mais on ne peut plus créer un autre espace dans la même salle pour qu’il y ait assez de place. Parce que c’est entre les quatre murs. Donc, je me dis que imposer cette mesure dans les écoles, ça devient un faux débat », soutient-il.

Mais pour se protéger du coronavirus et protéger les autres, il faut strictement exiger au personnel d’écoles de porter des masques et de se laver régulièrement les mains, poursuit ce syndicaliste.

« On peut imposer la rigueur aux encadreurs, aux fondateurs, aux directeurs, aux proviseurs et autres pour que chaque élève, chaque enseignant, chaque encadreur qui est en classe et à l’école puisse porter des masques. Cette mesure est celle qui doit être appliquée », a-t-il lancé.

Alors que dans la plupart de nos écoles le respect des gestes barrières imposés par les professionnels de la santé pour freiner l’élan de la propagation de cette pandémie est quasi banalisé selon les constats. Le chargé de communication du SNE préconise des sanctions contre des responsables d’écoles qui passeraient outre.

« Nous demandons impérativement à ses agents, notamment l’ANSS et même les services du MENA de déployer même des missions secrètes dans les écoles. Parce que des kits sont secs actuellement dans la plupart des écoles. Parce que quand on dit que pour le moment on a même plus d’eau de Javel, même plus de savon, mais les savons qui étaient venus, est-ce que c’était pour envoyer chez le censeur ou chez le principal ? Non! C’était venu à l’école pour que cela soit utilisé. Il n’est pas dit que parce qu’il y a un relâchement pour un instant ou bien il y a eu la fermeture, il faut prendre tout et envoyer chez soi. Non, cela n’a jamais été dit. Moi je crois que c’est le bon moment ou jamais que les autorités éducatives puissent sévir. Qu’ils sévissent maintenant en suspendant même les proviseurs, les censeurs, les directeurs, les principaux qui ont la charge de gérer les écoles », a insisté Aboubacar Diesto Camara.

Yamoussa Camara

657851102