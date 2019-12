Législatives 2020 : 33 partis politiques on fait acte de candidature (Macka Dallo, Ceni)

Le dépôt des listes des candidatures pour élections législatives du 16 février prochain a officiellement pris fin lundi à minuit. Selon Amadou Macka Diallo, chef service administratif du département formation et éducation civique de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) et membre de la commission de réception et de gestion des dossiers de candidature, ‘’à ce stade, on a 33 partis politiques qui ont fait acte de candidature”.

“Parmi ces partis politiques, nous avons 12 qui ont présenté des candidats à la fois au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle et au scrutin majoritaire à un tour. On a 17 partis politiques qui ont présenté des candidats uniquement à la liste nationale à la représentation proportionnelle.

Et 4 autres partis qui ont présenté uniquement à l’uninominal”, a-t-il déclaré.

Les principaux partis de l’opposition -à leur tête l’UFDG de Cellou Dalein Diallo- ont assuré qu’ils n’iront pas à ces élections et les empêcheront par tous les moyens légaux.

