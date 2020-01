Législatives : Damaro confirme que Cellou et Cie négocient leur participation au scrutin

Cellou Dalein Diallo et Cie négocient-ils leur participation aux législatives du 16 février prochain qu’ils ont boudées? Oui, a répondu jeudi Amadou Damaro Camara dans l’émission Les Grandes Gueules de la radio Espace fm.

Le président du groupe parlementaire Rpg Ar-en-ciel a confirmé l’information -exclusive de guinee7- ajoutant qu’il avait été demandé aux opposants de matérialiser leur démarche par un écrit. Ce qu’ils n’ont pas fait. Et mieux, on apprend que les négociateurs, malgré le décret fixant l’ouverture de la campagne électorale à partir de ce jeudi dans tout le pays, continuent de croire que le président pourrait accepter le retour des opposants dans le jeu. En tout cas jusqu’hier, ce n’était pas possible. Alpha Condé, comme réponse, a pris le soir le décret de campagne.

Focus de Mediaguinee