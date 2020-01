Législatives du 16 février : liste complète des partis candidats (message du président Salif Kébé)

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) pilotée par Me Amadou Salif Kébé a publié mardi la liste dans partis candidats aux élections législatives du février prochain. Ci-dessous, le message intégral du président de l’institution Me Amadou Salif Kébé…

Mesdames et Messieurs les Commissaires de la CENI,

Mesdames et Messieurs les Journalistes,

Mesdames et Messieurs les Assistantes et Assistants techniques, personnels d’appui et agents de sécurité,

Permettez-moi de saisir l’opportunité de cette conférence de presse pour présenter à vous tous, à tous nos compatriotes et à tous les étrangers qui nous honorent de leur présence dans notre pays et qui de ce fait partagent nos moments d’espoir et d’espérance, mes vœux de bonne et heureuse année 2020.

Je prie le Dieu le Tout Puissant d’accorder à chacun de nous la santé, le bonheur et la prospérité. Je souhaite à tous un meilleur accomplissement au cours de l’année qui commence.

La tradition voudrait probablement que l’on consacre un temps à cette cérémonie de vœux. C’était aussi mon souhait le plus ardent. Mais les circonstances et les exigences du moment ne nous permettent pas de marquer cette pause.

Quand vous avez à conduire un processus électoral aussi important avec tous les enjeux qui y sont rattachés en terme de sauvegarde de la stabilité, de la paix et du vivre ensemble, le temps vous est forcément compté.

Même si par ailleurs l’organisation d’une élection est toujours une œuvre collégiale, un jeu de rôle entre les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, l’Etat, les citoyens, les médias et l’organe de gestion des élections. Cette liste n’est pas exhaustive.

Comprenez donc que la CENI s’acquitte de sa part de responsabilité. En ces instants, elle est engagée à plein temps au service du processus électoral.

Et elle voudrait exprimer son infinie gratitude à tous ceux qui l’accompagnent dans cette noble tâche.

Chers journalistes et hommes de communication ;

Après cette parenthèse de vœux de bonne année 2020, je voudrais échanger ce mardi avec vous sur la gestion des dossiers de candidature.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme des élections législatives du 16 février prochain, la CENI a mis en place une commission de réception et de gestion des candidatures.

A l’issu des travaux de la commission, la situation se présente de la manière suivante :

Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, vingt-neuf (29) partis politiques ont été retenus. C’est-à-dire que chaque parti politique a présenté une liste de 76 candidats.

Au scrutin uninominal majoritaire à un tour, 14 partis politiques ont été retenus; Autrement pour briguer les suffrages dans les 38 circonscriptions 14 partis ont présenté des candidatures.

Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle :

N° PARTIS POLITIQUES SIGLES NOMBRE DE CANDIDATS SUR LA LISTE 1 Rassemblement pour la Renaissance et le Développement RRD 76 2 Rassemblement Guinéen pour l’Unité et le Développement RGUD 76 3 Force des Intègres pour la Démocratie et la Liberté FIDEL 76 4 Union Démocratique de Guinée UDG 76 5 Mouvement des Patriotes pour le Développement MPD 76 6 Union des Forces Démocratiques UFD 76 7 Rassemblement pour le Développement intégré de la Guinée RDIG 76 8 Parti pour la Paix et le Développement PPD 76 9 Alliance pour le Renouveau National ARN 76 10 Rassemblement pour la République RPR 76 11 Parti Guinéen pour la Renaissance et le Progrès PGRP 76 12 Guinée Pour la Démocratie et l’Equilibre GDE 76 13 Nouvelle Génération pour la République NGR 76 14 Guinée Unie pour le Développement GUD 76 15 Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG 76 16 Union des Forces du Changement UFC 76 17 Nouvelles Forces Démocratiques NFD 76 18 RPG ARC EN CIEL RPG AC 76 19 Union pour le Progrès et le Renouveau UPR 76 20 Parti AFIA AFIA 76 21 Rassemblement pour une Guinée prospère RGP 76 22 Union pour la Défense des Intérêts Républicains UDIR 76 23 Parti Démocrate Conservateur PDC 76 24 Parti Guinéen de la Renaissance PGR 76 25 ADC-BOC ADC-BOC 76 26 Parti Guinéen pour le Progrès et le Développement PGPD 76 27 Génération Citoyenne GECI 76 28 Alliance pour le Renouveau National ARENA 76 29 Parti Démocratique de Guinée-Rassemblement Démocratique Africain PDG-RDA 76

N° CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES PARTIS CANDIDATS SIGLES NOMBRE DE CANDIDATS 1 KALOUM Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre GDE 3 Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 2 MATAM Rassemblement le Peuple de Guinée AC RPG-AC 1 3 DIXINN Union Démocratique de Guinée UDG 5 Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre GDE Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG Union pour le Progrès et le Renouveau UPR Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 4 MATOTO Union pour la Défense des Intérêts Républicains UDIR 2 Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 5 RATOMA Rassemblement pour la Renaissance et le Développement RRD 5 Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre GDE Mouvement Populaire démocratique de Guinée MPDG Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC Union pour le Progrès et le Renouveau UPR 6 BOKE Union Démocratique de Guinée UDG 3 Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre GDE Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 7 KOUNDARA Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 1 8 GAOUAL Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 1 9 BOFFA Union Démocratique de Guinée UDG 2 Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 10 FRIA Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG 2 Rassemblement du Peuple de Guinée -AC RPG-AC 11 KINDIA Union Démocratique de Guinée UDG 4 Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre GDE Nouvelle Génération pour la République NGR Rassemblement du peuple de Guinée AC RPG-AC 12 DUBREKA Union Démocratique de Guinée UDG 4 Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre GDE Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 13 COYAH Union Démocratique de Guinée UDG 2 Rassemblement du peuple de Guinée AC RPG-AC 14 FORECARIAH Rassemblement du peuple de Guinée AC RPG-AC 1 15 TELIMELE Union pour le Progrès et le Renouveau UPR 2 Rassemblement du peuple de Guinée AC RPG-AC 16 MAMOU Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 1 17 DALABA Union des Forces Démocratiques UFD 4 Union pour le Progrès et le Renouveau UPR Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 18 PITA Nouvelle Force Démocratique NFD 2 Union pour le Progrès et le Renouveau UPR 19 LABE Union des Forces Démocratiques UFD 3 Union pour le Progrès et le Renouveau UPR Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 20 TOUGUE Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 1 21 MALI Union pour le Progrès et le Renouveau UPR 2 Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 22 KOUBIA Union pour le Progrès et le Renouveau UPR 2 Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 23 LELOUMA Union pour le Progrès et le Renouveau UPR 2 Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 24 FARANAJ Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG 2 Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 25 KISSIDOUGOU Union des Forces Démocratiques UFD 2 Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 26 DABOLA Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 1 27 DINGUIRAYE Rassemblement du Peuple de Guinée RPG-AC 1 28 KANKAN Alliance des Forces pour le Changement AFC 4 Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG Union pour la Défense des Intérêts Républicains UDIR Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 29 KOUROUSSA Rassemblement pour la Renaissance et le Développement RRD 3 Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 30 SIGUIRI Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG 2 Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 31 MANDIANA Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG 2 Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 32 KEROUANE Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 1 33 NZEREKORE Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG 2 Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 34 GUECKEDOU Rassemblement pour le Développement Intégré de Guinée RDIG 2 Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 35 MACENTA Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 1 36 LOLA Union Démocratique de Guinée UDG 3 Part Nouvelle Vision PNV Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 37 BEYLA Mouvement Populaire Démocratique de Guinée MPDG 3 Parti Démocratique Conservateur PDC Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC 38 YOMOU Parti Démocratique Conservateur PDC 3 Rassemblement du Peuple de Guinée AC RPG-AC Nouvelle Génération pour la République NGR TOTAL 87

Au plan légal, l’article 147 précise que le président de la CENI publie par décision la liste des candidatures retenues au plus tard 39 jours avant le scrutin.

Et en cas de contestation des listes publiées, la Cour Constitutionnelle est saisie par les parties intéressées dans les 48 heures de leur publication.

La Cour Constitutionnelle statue dans les 48 heures de sa saisine.

Je voudrais également vous informer que juste après la gestion des candidatures, la CENI va lancer dans les prochaines heures les missions d’affichage des listes électorales provisoires sur toute l’étendue du territoire nationale.

Au terme de cette opération, tous les inscrits auront l’occasion de faire corriger leurs données alphanumériques dans les commissions administratives d’affichage et de correction des listes électorales provisoires.

Avant de vous laisser la parole pour vos questions, je voudrais encore vous assurer de l’indépendance de la CENI, de son profond attachement au respect de la loi et de son professionnalisme. Toutes les opérations ont été conduites dans les règles de l’art et dans le strict respect des procédures.

Je vous laisse la parole avec l’assurance que toutes les questions sur le processus électoral sont les bienvenues et sans tabou.