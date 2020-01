Législatives du 16 février : Malick Sankhon, nommé directeur national de campagne du RPG Arc-en-ciel

C’est désormais officiel! Le parti au pouvoir a choisi Malick Sankhon, pour diriger sa campagne électorale pour les législatives du 16 février prochain.

Homme de poigne qui sait ménager les susceptibilités, le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale, a été préféré à plus d’un qui lorgnaient la même responsabilité.

C’est donc un homme mesurant les implications de sa mission, à la fois grave mais exaltante, que notre rédaction a rencontré, ce lundi 20 Janvier 2020.

Il a en profité pour décliner le programme que le parti présidentiel compte dérouler pendant cette étape cruciale du processus électoral.

« Notre objectif, outre le renforcement de la cohésion sociale et de l’unité nationale, est de mettre en avant, à travers les élections législatives, le bilan du gouvernement en matière économique et sociale surtout en matière de projet de développement pour le pays, ce qui constitue l’espoir pour les futures générations. Il faut dépasser les questions d’hommes au profit de l’intérêt général. Nous sommes clairs, notre vision principale, améliorer le niveau de vie de nos populations et changer le niveau de vie des guinéens, trouver un emploi pour les jeunes et les femmes », a-t-il mis en avant.

Malick Sankhon, c’est d’abord un style qui détonne mais aussi un rassembleur autour des idéaux du RPG Arc-en ciel.

Face aux tumultes que le pays enregistre, le nouveau directeur de campagne pour cette échéance électorale, a saisi l’occasion pour appeler à l’apaisement.

« Nous déplorons et condamnons les violences qu’on enregistre dans le pays, car nous considérons que la Guinée ne peut pas se construire dans ce climat de rejet de l’autre. Nous appelons tous les guinéens à se ressaisir, à se donner la main. La démocratie, c’est le débat et nous ne voulons que le débat afin que prospère cette même démocratie », a souhaité Malick Sankhon.