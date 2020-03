[LÉGISLATIVES ET RÉFÉRENDUM 2020] Les Guinéens aux urnes, ce dimanche !!!

Plus de cinq millions de Guinéens sont appelés ce dimanche à élire leurs 114 députés et à se prononcer sur la nouvelle constitution qui fixe désormais le mandat du président de la république à six ans renouvelable une seule fois.

Dèjà, les premiers bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures. A Coléah, le bureau de vote Sorykouyéya2, il y avait quatre votants arrivés avant 8 heures.

A Yomou, petite ville au sud de la Guinée, beaucoup de bureaux de vote ont commencé à faire voter. selon notre correspondant sur place, au bureau de vote Kwalakoly, les habitants sont en train de voter. A côté, y a la sécurité (la police).

A N’zérékoré, principale agglomération au sud de la Guinée, l’affluence est grande ce matin devant les bureaux de vote.

Par contre à Dabompa Plateau, des écoles privées censées recevoir les bureaux étaient cadenassés par leurs propriétaires. Sans attendre, les autorités locales ont fait déplacer les BV.

A Madina, les citoyens sont sortis en grand nombre pour glisser les bulletins dans l’urne. Les premières images…

*Bureau de vote numéro 2 EPP Madina cité

*BV Sorykouyéya2 (Coléah)

