Législatives : la Ceni dévoile les noms des partis candidats le 8 janvier prochain (source)

Une vidéo satirique de la télévision publique allemande enflamme la toile. On y voit des enfants chanter l'histoire d'une grand-mère qui se moque du changement climatique

Hier, la Russie et l'Ukraine ont procédé à un nouvel échange de prisonniers. Pour les observateurs, c'est peut-être un pas vers un processus de paix dans l'Est de l'Ukraine.

Principal parti au pouvoir, le PCT tient son 5e congrès sous fond de critiques sur la gestion du pays. Les membres du parti eux-mêmes reconnaissent des faiblesses dans l'action de l'Etat et promettent de changer.

L'année 2019 s'achève ce dimanche par le second tour de la présidentielle entre Domingos Simões Pereira et Umaro Sissoco Embalo.

Des affrontements entre des commerçants et des hommes armés ont éclaté sur un marché et duré deux jours.

La chancelière allemande pourrait se rendre dès janvier en Turquie pour y rencontrer le président Erdogan autour de la politique migratoire et de la guerre en Libye.

La justice ivoirienne a précisé les accusations contre l'ex-chef de la rébellion et candidat à la présidentielle de 2020.

En plus d'offrir des prix cassés, ce carrefour des bonnes affaires vise à donner le goût du recyclage aux Togolais.

Le pays fait face à la multiplication des attaques terroristes faisant de nombreuses victimes au sein des forces armées et des populations civiles.

Bien que de plus en plus populaire, le football féminin reste un sport de niche. Hailai Arghandiwal, joueuse américano-afghane, évoque son choix de devenir footballeuse et son combat pour changer les mentalités.