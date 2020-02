Législatives : l’ancien ministre Moussa Condé invite les habitants de Laya Sandö à se mobiliser le jour du scrutin

Dans le cadre de la reconnaissance des œuvres du Président de la République, la population du district de Laya Sandö situé à 35 kilomètres de Faranah centre se sont fortement mobilisées le mardi, 18 février dernier, pour exprimer leur cris de cœur en faveur des idéaux du Président Alpha Condé.

Autorités administratives, politiques, la notabilité de Faranah et les citoyens venus de plus d’une vingtaine de villages ne se sont pas fait conter l’événement. Les chants et pas de danses folkloriques ont ponctué l’ambiance électrique qui régnait à la place publique.

Au nom de plus de deux (2) mille habitants de Laya Sandö, Aboubacar Sidiky Oularé, un des fils ressortissants de cette localité a tout d’abord venté les acquis de la troisième république dans cette localité, avant d’exprimer le soutien inconditionnel des citoyens de Laya Sandö aux programmes du Chef de l’État.

« Depuis entre autres: l’acquisition de l’emploi pour une centaine de jeunes qui rendent services à notre district, la dotation de notre district d’un cycle complet de l’école primaire, l’identification l’avènement du Professeur Alpha Condé à tête de notre pays, ses acquis sont remarquables à Laya Sandö. Nous pouvons citer d’un site de collège dont les financements sont en cour de réalisation, la dotation de notre district de plus de vingt antennes satellitaires sur énergie photovoltaïque, la promotion des cadres de Laya Sandö à des hauts niveaux de l’administration guinéenne (…) C’est dans cette optique que nous soutenons les programme de société du Professeur Alpha Condé et nous disons oui à la nouvelle constitution. »

Au nom des sages de Faranah, Elhadj Douty Bènn Oularé a martelé : « Nous sommes là pour vous dire qu’aujourd’hui, la paix règne à Faranah. Ne minimiser pas cette élection, elle est très importante dans notre histoire. Pour ce là, la notabilité vous invite à commencer d’apprendre dès maintenant comment voter et le jour du vote que tous les citoyens minus de leurs cartes d’électeurs aillent voter. »

Pour sa part, le parrain du directoire de campagne du RPG Arc-en-ciel de Faranah, Monsieur Moussa Condé Tata vieux a fait une invite à la population pour les prochaines consultations électorales. « Nous sommes très contents de la population de Laya Sandö qui vient de faire une démonstration de force. Dès notre arrivée à Faranah, nous avons commencé à unir les gens. Partout où il y avait la frustration, nous avons corrigé. Et aujourd’hui, Faranah est uni autour d’un idéal qu’est la cause du Président Alpha Condé. Pour ce vote qui pointé à l’horizon, Faranah va prouver à la face du monde qu’il est et reste engagé pour soutenir le Président Alpha Condé. C’est la Guinée qui va se lever comme un seul homme comme le 28 sept 1958 pour voter afin de mettre les députés en place. Et c’est nécessaire maintenant parce que tous les Guinéens aspirent à ce changement. Nous invitons les citoyens d’aller prendre leurs cartes d’électeurs et apprendre comment voter pour éviter des bulletins nuls. »

Lanciné keita

+224 628464659