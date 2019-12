Législatives : l’avocat Thierno Souleymane Baldé annonce sa candidature sous la bannière de l’UFDG

Face à la presse, ce mardi 3 décembre, l’avocat à la cour, Thierno Souleymane Baldé a annoncé sa candidature aux élections législatives du 16 février prochain dans la commune de Ratoma sous la bannière de l’UFDG de Cellou Dalein Diallo.

“J’essaierais de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour d’abord être désigné au niveau des primaires et ensuite être élu et continuer le combat que j’ai mené depuis 2007 et que je continue à mener”, a déclaré l’avocat.

Mon objectif ce n’est pas juste d’être élu, soutient Me Thierno Souleymane. “C’est de pouvoir faire la différence, avec le soutien des journalistes et certains citoyens. J’estime qu’on peut faire davantage si on a la volonté et la capacité. Désormais, il y aura un combat que nous allons entamer et ce combat est celui de toute une vie, ce pays nous appartient. Si on arrive à consolider l’état de droit, nous allons vivre dans un pays apaisé”.

Elisa Camara

