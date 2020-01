Législatives : Ousmane Daddy Camara proposé par les jeunes comme directeur de campagne du RPG Arc-en-ciel à Matoto 

Une lecture coranique en prélude aux élections législatives du 16 février a eu lieu ce dimanche 19 janvier dernier au Quartier Général du RPG arc-en-ciel à Matoto. Une initiative des jeunes du parti qui vise à apaiser les tensions durant ces élections et permettre au parti d’avoir une majorité écrasante lors du scrutin. Une occasion qui a été mise à profit par les jeunes et cadres du parti pour proposer au bureau politique national le nouveau directeur de campagne du RPG arc-en-ciel au niveau de la commune de Matoto.

Moussa Sidibé, administrateur général du QG du RPG arc-en-ciel dans la commune de Matoto a donné les raisons de cette initiative : « Pour toute chose d’abord, il faut commencer par la bénédiction, la grâce de Dieu avant de rentrer d’abord dans toutes les activités. Nous avons initié ça cette fois-ci pour que la campagne que nous menons soit une campagne civilisée, une campagne réussie parce que nous voulons avoir quand même la majorité écrasante non seulement au niveau de l’assemblée, mais au niveau de la commune de Matoto, nous voulons avoir l’uninominal avec les deux mains en l’air et en même temps qu’on continue à avoir beaucoup de députés au niveau de la liste nationale, c’est pourquoi nous avons commencé cette année de campagne par la lecture du Saint Coran », a-t-il expliqué.

Huit candidats dont un uninominal représenteront le RPG arc-en-ciel dans la commune de Matoto. Parmi eux, Ibrahima Khalil Konaté dit K2, ex-ministre de l’éducation national et de l’alphabétisation.

« Matoto c’est la plus grande circonscription électorale en République de Guinée. Le candidat uninominal est connu mais Matoto a bénéficié de huit candidats sur la liste nationale, sept plus notre député à l’uninominal. Tous ceux qui sont sur cette liste-là vont faire un bloc autour de notre candidat uninominal qui est Abdoulaye Sylla (Bill Gates), pour amorcer la réussite de notre parti dans notre circonscription électorale. Mais une équipe ne peut pas gagner sans un directoire de campagne. Nous avons mis toutes les structures en places, nous avons proposé un poste de directeur de campagne, une directrice de campagne chargée de la mobilisation, un directeur de campagne chargé des opérations électorales plus les différentes commissions techniques, un mandataire qui doit être l’interface entre la CENI, l’administration et le parti. On a mis toutes ces structures en place mais notre problème aujourd’hui c’était pour dire qu’à Matoto unanimement, c’est-à-dire que les 38 quartiers et les 17 sections de la commune de Matoto plus l’embryon de directoire que nous avons mis en place et moi en tant que le doyen des candidats dans la commune de Matoto et membre du bureau politique, nous avons porté notre confiance à un jeune qui s’est mis à la disposition de notre parti pour assurer la fonction de directeur de campagne qui est Daddy, qui est connu aussi dans le milieu du RPG arc-en-ciel. Donc il fallait que nous proposons à la direction nationale du parti que Matoto a pris l’élan et que la campagne officiellement dans la ville de Conakry à partir de Matoto aujourd’hui. On ne peut pas aller en campagne sans un directoire de campagne donc on s’est autosaisi de cette situation pour proposer à la direction nationale du parti Ousmane Daddy Camara comme directeur de campagne de Matoto. Qu’il plaise à la direction nationale du parti, qu’il plaise au bureau politique national, qu’il plaise au président de la République d’accepter la volonté des cadres, des militants, des citoyens de Matoto de valider cette direction de campagne que nous avons déjà mis en place parce que le parti compte beaucoup sur la commune de Matoto », a-t-il invité.

Proposé unanimement par les jeunes et les cadres en attendant la validation du bureau politique national, Ousmane Daddy Camara a pris l’engagement que s’il est confirmé par le BPN de faire gagner le RPG et son candidat dans la légalité

«L’engagement que je prends en tant que directeur ; si je suis confirmé, je promets de faire mon maximum pour faire gagner mon parti et mon candidat dans la légalité, pour faire gagner ma commune dans la légalité car si le RPG arc-en-ciel gagne c’est la commune qui a gagné, ce sont les femmes qui ont gagné, c’est les différents projets qui sont en vue qui seront une réussite. Nous demandons à la population de la Guinée, nous demandons à la population de la commune de Matoto sincèrement de sortir, de voter, vous pouvez ne pas voter pour quelqu’un mais vous devez sortir et voter. Par contre moi je vous demanderez pour quelqu’un, de voter pour notre candidat uninominal ainsi que ses frères, de voter pour le RPG, de voter pour le RPG arc-en-ciel, de voter pour la jeunesse, de voter pour le progrès, de voter pour la chance, de voter pour le développement en un mot de voter pour l’épanouissement de la Guinée », dira-t-il.

Maciré Camara