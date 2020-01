Législatives : RPG, NGR, UDG, UPR, UFD, PDG-RDA, UFC, NFD, FIDEL, ARENA… candidats !!!

C’est désormais officiel. Elles sont en tout 29 formations politiques pour le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle et 14 au scrutin uninominal à un tour retenues pour les élections législatives du 16 février prochain. Le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) Me Amadou Salif Kébé a publié mardi la liste des partis engagés dans la course. A l’en croire, seules trois formations politiques ont été recalées pour des raisons diverses.

Le mastodonte RPG Arc-en-ciel (au pouvoir) aura donc en face une trentaine de formations politiques dont l’Union démocratique de Guinée (UDG) du riche homme d’affaires Elhadj Mamadou Sylla et l’Union des forces démocratiques (UFD) de Mamadou Baadiko Bah, farouches opposants au régime d’Alpha Condé. La NGR d’Ibrahima Abé Sylla, l’UPR de Bah Ousmane, les NFD de Mouctar Diallo, l’UFC d’Aboubacar Sylla, l’ARENA de Sékou Koureissy Condé, le MPD de Paul Moussa Diawara, le PCG de Mohamed Cissé ainsi que le PDG-RDA (ancien parti au pouvoir) du premier président guinéen Sékou Touré sont également sur le départ.

Aussi faut-il noter que les principaux partis de l’opposition, à leur tête l’UFDG de Cellou Dalein Diallo, ont décidé de ne pas participer à ce scrutin et de l’empêcher par “tous les moyens légaux” pour, disent-ils, “manque de crédibilité et de transparence”. Nous y reviendrons…

Depuis le siège de la CENI, Maciré Camara et Mohamed Cissé