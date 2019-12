Législatives- Safa Tounkara aussi se retire du processus électoral : voici ce qu’il disait une semaine avant

Désormais, il y a un Mamadou Safa Tounkara avant 16 décembre et un autre Safa après. Le 7 décembre dernier, sur la chaîne Star21, le directeur adjoint département fichier électoral magnifiait le processus électoral en cours et rejetait des accointances entre la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le pouvoir. Et contre toute attente, M. Tounkara fait partie des 7 commissaires -issus de l’opposition- qui se retirent du processus électoral. No comment.

Mediaguinee