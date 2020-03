Législatives : Thierno Aliou Mosquée du RPG espère être (sous peu) député de Labé

A l’issue du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier, Thierno Aliou Mosquée Diallo du RPG Arc-en-ciel pourrait succéder à Cellou Baldé de l’UFDG à Labé, chef-lieu de la Moyenne Guinée. Le candidat du parti au pouvoir espère sous peu être le député uninominal à Labé. Selon la CECI, le RPG est arrivé en tête dans le centre-ville avec plus de 2 mille voix, loin devant l’UFD de Baadiko et l’UPR de bah Ousmane. Vidéo…