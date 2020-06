Lélouma : le maire de Parawol cité dans une affaire de détournement de 72 feuilles de tôle destinées à couvrir un bâtiment de la commune rurale

Des sales moments pour le maire de la commune rurale de Parawol, dans la préfecture de Lélouma. Selon nos informations, cet administrateur local est accusé par la jeunesse de sa juridiction, de détournement de 72 feuilles de tôles qui devraient servir à couvrir un bâtiment de la commune rurale. Le projet étant financé par l’Agence Nationale de Financement des Collectivités (ANAFIC). Cette information a été portée à notre connaissance par le directeur sous-préfectoral de la jeunesse de Parawol.

« C’est avec le financement du projet de l’ANAFIC que les travaux de construction du bâtiment devant abriter les bureaux de la Commune Rurale ont été lancés. Un lot important de matériels de construction a été envoyé à cet effet. Et un comité de suivi a été mis en place pour veiller sur la bonne gestion de ce matériel. Malgré cela, cette équipe a constaté la disparition de 72 feuilles de tôles dans le magasin de stockage, alors que seul le maire a les clés du magasin de stock. Une situation qui a irrité la colère de la jeunesse de Parawol. Heureusement, j’ai pu calmer les ardeurs des jeunes, tout en prenant l’engagement de faire la lumière dans cette affaire. Dans la foulée nous avons commencé de mener des enquêtes pour retrouver ces tôles disparues qui sont d’une qualité rare dans la localité. Suite à ces enquêtes, nous avons retrouvé ces 72 feuilles tôles dans les mains de trois citoyens à des endroits différents. Quand nous leur avons demandé, ils nous ont dit qu’ils les ont achetées, mais ils ont refusé carrément de nous dire auprès de qui ils les ont achetées. Mais de fil à aiguille, on n’a compris que c’est le maire de la commune rurale de Parawol seul qui détenait les clés du magasin. J’ai été rencontré le maire en question, ce dernier m’a dit clairement, que c’est lui qui détient les clés du magasin mais qu’il ne connait pas comment toutes ces 72 feuilles de tôles ont disparu. Plus grave encore, c’est parce que ces tôles retrouvées et ramenées au magasin de stock, ont disparu à nouveau pour une destination inconnue. Pourtant c’est le maire qui détient les clés de l’endroit où elles étaient stockées. C’est pourquoi nous pointons un doigt accusateur contre le maire de la commune rurale d’être impliqué dans cette affaire », accuse Baba Gallé Touré.

Interrogé, le mis en cause dans cette affaire, a balayé d’un revers de la main ces accusations portées à son encontre. Selon le maire de la commune rurale de Parawol, ce sont les menuisiers qui ont travaillé sur la charpente du bâtiment qui aurait volé ces 72 feuilles de tôles.

« Tout ce que je peux dire, de mon côté, j’accuse les menuisiers, car après leur travail, ils étaient au nombre de deux personnes, j’ai donné à chacun 20.000 Fg pour leur faire un petit geste. C’est après leur départ de chez moi qu’ils se sont retournés prendre 10 feuilles de tôles sans mon aval. C’est ainsi quand on nous a informés, finalement on a pu récupérer les tôles. C’est par après que j’ai été informé aussi que ce n’est pas seulement ces 10 tôles qui ont été dérobées mais qu’il y a une autre quantité de tôles qui a été volée qui peut aller jusqu’à 72 pendant que je n’étais même pas à Parawol pour ce second acte. Mais en ce qui concerne les clés du magasin de stockage, depuis le dépôt du matériel, les clés sont entre les mains des menuisiers et des maçons. J’ai eu vent que les jeunes ont piqué une colère noire contre moi, mais je les comprends parce que je suis le premier responsable de la localité. Je reconnais ma responsabilité dans cette affaire, car je ne sais ni lire, ni écrire et c’est ma première fois d’être à la tête d’une commune rurale », assure El Hadj Bademba Diallo.

A noter qu’actuellement cette affaire de 72 feuilles de tôles a été transportée à la gendarmerie de Lélouma où une enquête préliminaire a été ouverte.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

