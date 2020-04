Lélouma : le vice-président de Gnéguérai et son complice condamnés entre 3 et 5 ans de prison pour vol de bétail

Cette condamnation a eu lieu le jeudi 23 avril dernier au tribunal de première instance de Lélouma. Les deux prévenus Amadou Sadio Diallo, vice-président du district de Gnéguérai, dans la commune rurale de Korbé, préfecture de Lélouma a écopé d’une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de gnf. Son acolyte Alhoussény Diallo, un récidiviste a été condamné à 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions.

Tous deux ont été poursuivis et reconnus coupables de vol de bétail et de complicité. Sur les circonstances de cette condamnation, le président des éleveurs de Lélouma Mamadou Saïdou Diallo, joint au téléphone, explique : « il s’agit de Alhoussény Diallo et Amadou Sadio Diallo, vice-président du district de Gnéguérai communément appelé Castro (fidèle Castro ndlr). Ils ont été arrêtés il y a quelques semaines avec une vache volée qu’ils avaient attachée dans la brousse qu’ils tatouèrent. Suite aux enquêtes, ils ont été mis aux arrêts. Après avoir passé deux semaines dans les locaux de la police, ils ont été mis à la disposition de la justice. Après le jugement entre les accusés et la partie civile constituée par les citoyens de Diountou, le nommé Alhoussény qui est récidiviste, il opérait entre Lélouma et Gaoual. L’année dernière, il a été d’ailleurs condamné à Gaoual sans purger sa peine. Il avait pris la fuite pour aller se cacher au Mauritanie. Donc comme qu’un mandat d’arrêt était émis contre lui, dont une copie se trouvait à Lélouma et une autre à Gaoual, donc comme qu’il a été arrêté cette fois-ci encore pour vol, il a écopé de 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs guinéens, quant à Amadou Sadio Diallo, vice-président du district de Gnéguérai a été lui condamné à 3 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de francs guinéens pour complicité de vol de bétail. »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

