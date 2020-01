Lélouma : place à la sensibilisation après les violences, des gendarmes en renfort

Au lendemain des scènes de violences survenues à Lélouma -petit ville située à une soixantane de km de Labé- et qui ont conduit au départ du préfet, le calme semble revenir dans la préfecture. Ce mercredi, deux pick-ups de gendarmes ont été déployés sur les lieux d’accrochages entre manifestants et forces de l’ordre.

Selon un habitant de Lélouma que Mediaguinee a joint au téléphone, le maire fait le tour de la ville pour sensibiliser les citoyens.

« Aujourd’hui deux pick-ups ont été envoyés ici en renfort, ils sont avec le maire, ils font le tour de la ville pour sensibiliser les jeunes, pour leur dire que les pick-ups ne sont pas venus pour une répression ou pour une arrestation mais plutôt pour sécuriser les citoyens et leurs biens. Lorsqu’ils sont venus, ils ont eu des accrochages avec des jeunes à Diala-Missidè, qui leur ont barré la route. Les gendarmes sont rentrés vers Parawol, ils sont venus de Diary. A Parawol, ils ont été attaqués par des manifestants, Sur les lieux il y a eu échanges de jets de pierres et de gaz lacrymogène. Pour s’échapper, ils ont détruit une clôture, mais depuis qu’ils sont arrivés en ville, le calme règne aujourd’hui. Boutiques et magasins sont tous fermés, les activités économiques sont paralysées », explique Thierno Abdoulrahime Bah.

Pour sa part, le député uninominal de Pita indique que la sensibilisation va continuer.

« Vu ce qui s’est passé hier, nous allons sensibiliser les jeunes sur la différence entre une manifestation et une scène de pillage. Avant-hier, deux délégations sont allées rencontrer le préfet, mais il ne voulait pas être le premier préfet à fermer son bureau sous la pression dans le pays, finalement nous nous sommes compris il a fermé, lorsque j’ai quitté chez le chef quartier j’ai vu des jeunes emporter des objets venant de la résidence du préfet’’, explique le député Ibrahima Diallo.

À noter qu’une rencontre est prévue aujourd’hui même, entre les gendarmes, le FNDC, les sages et les jeunes. Nous y reviendrons !

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

+224 620 44 25 83