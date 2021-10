Lélouma : un enfant de 10 ans tué par la foudre, à Golé

Selon une information qui a été rendue publique hier mercredi 06 octobre 2021, dans la soirée du lundi 04 octobre 2021, c’est un enfant de 10 ans, du nom de Mamadou Samba Camara, qui a été tué par la foudre. Un autre enfant a été blessé. Ce drame s’est produit à Golé, dans la commune urbaine de Lélouma.

Joint au téléphone, le père des victimes est revenu sur le drame en ces termes : « les victimes, ce sont deux de mes enfants. Au moment des faits, ma femme était dans la cuisine et les enfants jouaient dehors. C’est un garçon et une fille. Le garçon est rentré dans la maison, il croquait des arachides que son grand-père lui a apportées. Tout est parti, lorsqu’il est sorti pour appeler sa sœur qui pilait. Quand il a prononcé le nom de sa sœur, la foudre s’est abattue sur lui et il est décédé sur le champ. Comme sa sœur et sa mère étaient à côté, toutes les deux se sont évanouies. Ce sont les voisins qui ont entendu les bruits qui sont venus porter secours à ma famille. Les faits se sont produits aux environs de 18 h. L’enfant qui est décédé se nomme Mamadou Samba, 10 ans, sa sœur et lui ont été transportés à l’hôpital préfectoral. Mais le petit était déjà décédé, sa sœur, elle, est sous soins intensifs », explique Abdourahim Camara.

A noter que Mamadou Samba Camara a été inhumé le mardi aux environs de 10 h à Golé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à labe

