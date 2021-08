Lélouma : un maçon et sa nièce de 8 ans morts asphyxiés dans leur chambre, à Thianguel-Bori (témoignage du maire)

Deux personnes d’une même famille ont été retrouvées mortes dans la matinée du mardi 10 août 2021. Cette découverte a eu lieu dans le secteur Fougoun, dans la commune rurale de Thianguel-Bori (préfecture de Lelouma). Joint au téléphone ce mercredi 11 août 2021, le maire de Thianguel-Bori confie que les victimes, Amadou Dian Koulibaly, maçon de profession, 28 ans et sa nièce du nom de Mariama Diallo, âgée de 8 ans, ont été asphyxiés par du gaz carbonique dégagé par le feu allumé dans un fourneau qu’ils utilisaient pour se tenir au chaud. « Cette découverte macabre a eu lieu à Fougoun, un secteur relevant du district du centre. C’est hier mardi qu’on nous a informés que deux corps sans vie ont été retrouvés dans une chambre. Il s’agit d’Amadou Dian Koulibaly, maçon de profession, et de sa nièce du nom de Mariama Diallo, âgée de 8 ans. Selon les informations, avant-hier, le jeune homme avait un chantier à Manda-Saran. C’est là-bas qu’il a appris que sa nièce, dont il est le tuteur, était souffrante. Il est revenu sous la pluie pour l’emmener au poste de santé le lendemain, comme il était tard, selon les explications des témoins. Une fois arrivé, vu que la toiture de la maison est faite de dalles et les fenêtres en vitre et comme il avait froid et que sa nièce était malade, il a jugé nécessaire d’allumer le feu dans le fourneau et il a tout fermé pour se coucher. D’après les enquêtes des services de sécurité de Lelouma, les agents de santé et ceux de la Croix-Rouge auraient conclu que c’est la fumée qui les a asphyxiés et qu’ils seraient morts à la suite de cela. Après tous les examens effectués

sur les deux corps, aucune maladie n’a été détectée. Donc la seule cause de ces morts est l’asphyxie par le gaz carbonique », explique Mouctar Seintou Bah.

Aux dernières nouvelles, on apprend que les deux victimes ont été inhumées dans la soirée du mardi 10 août 2021 au cimetière de Fougoun.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

