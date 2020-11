L’Émir du Koweït adresse ses remerciements au Pr. Koutoub Sano

Son Excellence M. Ali Jarrah Al-Sabah, ministre des Affaires du Diwan al-Amiri de l’État du Koweït, a transmis une lettre de remerciement de Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l’État du Koweït, au Secrétaire Général de l’Académie internationale du Fiqh islamique Son Excellence Prof. Koutoub Sano.

Son Altesse – Qu’Allah le protège – a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour les bons sentiments et les prières contenus dans la lettre de condoléances du Secrétaire Général de l’Académie à l’occasion du décès de Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, qu’Allah lui fasse miséricorde et lui accorde un séjour dans Ses vastes jardins.

Le Secrétariat de l’Académie saisit cette occasion pour prier Allah le Tout-Puissant de prolonger la vie de Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, et de lui accorder une santé et un bien-être complets et de perpétuer la sécurité, la sûreté, la stabilité et la prospérité du peuple du Koweït.

Source : iifa-aifi