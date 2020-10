Lendemain du vote à Kankan : les activités ont repris, le calme règne dans la cité

Les Guinéens se sont rendus dimanche en grand nombre aux urnes pour élire leur président de la République. Kankan, la 2è ville du pays et fief traditionnel du pouvoir était comme toutes les autres villes du pays sans activités, hier. Mais, ce lundi 19 octobre, lendemain de cette journée d’élection par contre, les activités économiques reprennent au centre-ville, toutes les boutiques, pharmacies, stations-services, marchés et autres lieux de commerces de la ville, ont rouvert leurs portes et mènent à bien leur travail.

La circulation a repris, qu’ils soient piétons, propriétaires de moto ou de véhicule, chacun vaque librement à ses activités, sans crainte d’être interpellé par les forces de sécurité pour non détention de ‘’laissez-passer’’.

En ce qui concernerait une quelconque crise postélectorale, la ville n’en a pas encore enregistrée. Les citoyens sont plutôt occupés à rattraper cette journée perdue à cause de ce fameux vote. En attendant la publication des résultats, la ville de Kankan demeure calme.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan