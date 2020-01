L’entreprise à la base de la procédure de destitution de Trump hackée par des Russes

L'Iran ébranlé par les mensonges // Siemens et Fridays for Future Les journaux allemands reviennent sur la crise politique en Iran et sur la proposition faite par le patron de Siemens à la figure de proue de Fridays for Futures Allemagne, Luisa Neubauer.

Réunion du G5 Sahel à Pau pour mettre les points sur les i Emmanuel Macron reçoit à Pau ses homologues du Sahel pour rediscuter de la présence de l'armée française dans la région pour appuyer la lutte antiterroriste.

Libye: "Pour un cessez-le-feu durable, il faut associer les milices" (Riadh Sidaoui) La trêve acceptée par les deux chefs belligérants libyens a déjà été partiellement rompue. Ecoutez l'analyse de Riadh Sidaoui, chercheur au CARAPS.

A Ménaka, un accord entre groupes armés pour contrer les violences La CMA et la Plateforme du 14 juin mettent fin à leurs différends après une période de tensions. L'accord signé devrait rassurer les humanitaires et les populations dans cette région en proie aux activités terroristes.

Guinée : l'opposition appelle à la résistance L'opposition appelle à partir de ce lundi à une mobilisation "massive" et "illimitée" des populations pour protester contre le projet de nouvelle constitution. Le pouvoir a adressé une vigoureuse mise en garde.

La nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme en discussion à Pau Le président français réunit ses homologues des cinq pays du G5 Sahel dans le sud-ouest de la France. Emmanuel Macron attend d’eux une clarification de leur position par rapport à l’intervention militaire de la France.

Ouverture du procès de Lamine Diack à Paris L'ancien patron de l'IAAF doit répondre des délits de corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Il risque dix ans de prison et une forte amende

Le face à face entre Rome et Paris dans le conflit libyen Selon les journaux allemands, l'Europe semble incapable de parler d'une seule voix pour réagir au conflit en Libye.

Après 40 ans d'existence les Verts rêvent de la chancellerie Les Verts se sont positionnés sur le nucléaire en 1980. Aujourd’hui, le parti de protestation d’antan veut gouverner.

Les étudiants de l'UniKin doivent quitter leur campus Plusieurs enseignants soutiennent la décision du gouvernement d'ordonner aux étudiants de quitter les résidences universitaires. Ils justifient leur décision par la violence d’une partie de ces étudiants.

Crise libyenne et insécurité dans le Sahel La dégradation de la situation sécuritaire dans le Sahel trouve son origine la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

Thisekedi épinglé sur sa gestion des finances publiques L'Observatoire de la dépense publique a publié un rapport critique sur le manque de transparence des finances publiques en RDC. Selon l'ONG, les promesses d'assainissement du président Tshisekedi n'ont pas été tenues.

Burkina : comment un jeune écolier s'est-il procuré un engin explosif ? Les enquêtes se poursuivent pour déterminer l'origine exacte de l'explosion qui a blessé mercredi (08.01.2020) quatre écoliers dont deux grièvement à Ouagadougou.

Au Cameroun, un ex-combattant séparatiste passe aux aveux Success Nkongho qui fut l’un des plus farouches combattants séparatistes ambazoniens a choisi de rendre les armes. Parallèlement, il accuse la Fondation Paul Ayah Abine de financer la guerre dans les régions anglophones.

L'Allemagne affine sa stratégie diplomatique en Libye À Berlin, les partenaires de la coalition au pouvoir s'accordent sur la nécessité de mettre fin à la crise, le plus tôt possible. L'Allemagne est préoccupée par un afflux de réfugiés et une guerre par procuration.

Etats-Unis et Iran, la fausse détente ? Deux couples font la Une de la presse allemande. Les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan qui font des affaires d'une part, et l’Iran et les Etats-Unis qui affichent un semblant de calme.

Crise à l'université de Kinshasa : la présidence réagit En RDC, le gouvernement maintient son ultimatum donné aux étudiants de l'université de Kinshasa. Ceux-ci doivent libérer leurs résidences. La mesure est qualifiée d'excessive. Mais les autorités tentent de rassurer.

Oliver Kahn, un renfort de poids pour le Bayern Munich L'ancien gardien de but a été nommé membre du directoire du club bavarois, avec pour objectif de mener le Bayern vers de nouveaux succès.

RDC: les étudiants de l'université de Kinshasa expulsés de leurs résidences Le gouvernement a ordonné aux étudiants de quitter les résidences universitaires au plus tard jeudi 9 janvier. La mesure est prise suite à de violentes manifestations contre l'augmentation des frais de scolarité.